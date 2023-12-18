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丈夫公事包「裝滿SM道具」還有套套　人妻心碎：偷吃還是當牛郎？

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲人妻發現丈夫公事包裡有保險套與大量SM道具，傷心不已。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻意外發現，丈夫的公事包裡竟裝滿保險套、鞭子與毛絨絨的手銬，於是匿名投稿英國《太陽報》專欄「親愛的戴德（Deidre）」訴苦，「我的丈夫要不就是有外遇，要不就是在當牛郎。」

人妻透露，自己與丈夫結婚11年，而她在7個月前生完第一個孩子後，目前仍在休產假。由於家裡現在非常缺錢，因此在過去一年裡，老公除了日常工作之外，還會兼差做運動按摩治療師，每周有2個晚上出門工作。

如今，人妻意外發現丈夫公事包的內容物，傷心難過到整晚睡不著，忍不住當面質問枕邊人。未料，丈夫冷靜地解釋，他很多年前慶祝結婚紀念日時，就曾經用過這個包包。

人妻坦言，不記得老公是否曾經用過這個包包，但夫妻倆肯定沒使用過那些道具。而且在他們還沒有要生小孩之前，一直都是她負責購買保險套，並且存放在床頭櫃抽屜，而自己習慣使用的品牌，與公事包裡發現的根本不同，「我不知道是該相信他的藉口，還是接受他已經或意圖出軌的事實。」

對此，「親愛的戴德」指出，這一切聽起來確實非常可疑，但也不要急著下結論，因為可能是人妻太沒安全感，才會導致難以被說服，「妳不可能就這樣忘記這件事，所以必須再跟他談談，讓他知道妳有一些掛心的問題」，在丈夫進一步消除疑慮，或者承認出軌之前，保持開放心態都是很重要的。

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