越南女首富張美蘭涉詐騙落網　10年挪用銀行1.29兆

▲張美蘭去年遭越南政府逮捕。（圖／翻攝自VnExpress）

記者詹雅婷／綜合報導

越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）涉嫌金融詐騙、挪用公司資產等，在去年遭越南政府逮捕。依據越南當局在法庭上的說法，張美蘭在10年期間向西貢商業銀行提取1000兆越南盾（約新台幣1.29兆），動用手段隱瞞資金非法流動。

越南快訊報導，越南最高人民檢察院指控張美蘭行賄、違反銀行監管規定、挪用公款，依據其詳細控狀，在2012年至2022年10月這段期間，她透過西貢商業銀行（SCB）安排2500筆貸款，總額達1000兆越南盾。

1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至今年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。這筆錢可以拿來蓋3座隆城國際機場，也等同越南12條高速公路建造經費的7倍。目前還款狀態仍有待確認，但截至2022年10月的紀錄顯示，張美蘭及其同夥還有至少1284筆債務尚未償還，金額達677兆越南盾。

此外，張美蘭保留88%資金控制權，這些錢被轉移至不同銀行機構，或是以現金方式提取；剩餘12%資金的其中一部分用來結算西貢商業銀行未償還債務，部分在該銀行的各帳戶之間流通。儘管檢方並未披露張美蘭使用資金的具體情況，但稱這些錢在萬盛發集團旗下個人與公司帳戶之間流通，是逃避財務審查的手段。

報導提及，張美蘭管理約1000個在越南與海外的「幽靈公司」，這些公司隸屬於萬盛發集團，也是資金不斷流動的管道。