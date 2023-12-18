被針對？紐時：加薩南部最大家族「逾百人喪命」　8次遭以軍攻擊

▲加薩一個大型氏族自以色列與哈瑪斯衝突以來，已有100多名家族成員死亡。圖為加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）人民排隊購買麵包。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織哈瑪斯（Hamas）突襲後，對加薩走廊發動攻擊以殲滅哈瑪斯。據紐約時報指出，加薩南部最大、最具影響力的一個大型氏族至少8度遭到攻擊，至今已有100多人喪命，直接受到戰爭衝擊。一名家族成員表示，儘管部分人支持哈瑪斯，但也有人只是一般市民，卻無辜遭受波及。

美國紐約時報報導，長期研究家族歷史的薩米•阿斯塔爾（Sami al-Astal）表示，阿斯塔爾家族（Astal family）規模達到數千人，是加薩南部最大、最有影響力的氏族之一，家族成員當過市長、農民、醫生、水果出口商，也有人在以色列當服務生或建築工人，或在國外成為傑出的醫學研究員。

然而，紐時認為，有極大的可能性顯示，戰爭直接衝擊了阿斯塔爾家族。10月9日，加薩媒體稱，以色列對一個阿斯塔爾家族分支的房屋發動空襲，造成10人死亡。相隔2天，巴勒斯坦人權中心稱阿斯塔爾家族另一處住宅又遇襲。綜合當地報導與家族親戚的說法，開戰2個月來，家族一共遭到8次襲擊。

▲加薩衛生部表示，剛開戰19天，阿斯塔爾家族就有88人喪命。圖為加薩走廊的巴勒斯坦人抱著兒童的遺體舉行喪禮。（圖／路透）

有關以色列是否進行具體打擊，以色列軍方表示無法回答相關提問。加薩衛生部10月26日公布的6747人死亡名單顯示，最初衝突爆發的19天內，有88人姓氏為阿斯塔爾，72人姓氏為哈索那（Hassouna），65人姓納賈爾（Najjars），60人姓馬司里（Masrys），49人姓庫爾德（Kurds）。阿斯塔爾家族88名罹難者中，有39名兒童，25名是女性。

距離這份名單公布以來，已經又過了將近2個月，加薩衛生部公布的死亡人數幾乎暴增至3倍，將近2萬名加薩人死亡。衛生部發言人11月初表示，現在阿斯塔爾家族已有超過100人在以色列的襲擊中喪命。報導稱，統計數據反應出加薩蒙受的嚴重損害，大型氏族的譜系被瓦解，所有家庭分支被毀滅。

▲以色列認為阿斯塔爾家族部分人與哈瑪斯有關。圖為以色列宣稱在加薩兒童醫院裡發現哈瑪斯軍火庫。（圖／翻攝自X）

據以色列官員稱，阿斯塔爾死亡的家族成員中，有一些人與哈瑪斯有關。倖存的成員尤尼斯（Yunis al-Astal）長期擔任哈瑪斯的議員，也是一名具煽動性的部落首領，支持消滅猶太人。另外，被當地媒體報導死訊的哈丹（Hamdan al-Astal）與拉姆齊（Ramzi al-Astal）2名家族成員，據稱都參與了哈瑪斯的武裝襲擊。

不過，阿斯塔爾家族中也有人像薩米一樣不是哈瑪斯成員，他是加薩南部汗尤尼斯一所大學的人文學院院長，他說並非所有家族成員都支持哈瑪斯，有人支持其他政治派系，也有人都不支持，他自己則是支持和平，反對殺害任何平民。

▲以色列被批評「過度」將加薩平民置於危險境地。圖為兒童與婦女在汗尤尼斯的聯合國管理帳篷營地避難。（圖／路透）

牛津大學研究戰爭法的教授迪爾（Janina Dill）說，無論是否被哈瑪斯當作人肉盾牌，除非直接參與戰鬥，否則平民皆有權利獲得充分保護，「國際法中不存在結社罪，即使一個家族同情哈瑪斯，投票給它，發表支持言論，他們在任何時候依然不會是合法的攻擊目標。」