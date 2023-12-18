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首爾凍爆！南韓「-21℃最強寒流」跌破今冬低溫　最冷時間還沒來

記者張寧倢／編譯

南韓北部江原道18日清晨出現攝氏零下21.2度的今冬最低溫，首爾則為零下12.2度，江原、內陸地區與全境山區都發布寒流警報，韓媒更形容這是一波「最強寒流」，從15日引發大雪以來已造成134件水表凍壞破裂。南韓氣象廳估計，19日將「短暫」回溫，但20日開始又要面對「北極寒流」南下，天氣將更加寒冷。

▲▼南韓面臨「最強寒流」江原道多個地區18日清晨創下今年入冬以來最低溫。圖為江原江陵市江門海邊防波堤護欄上結成冰柱。（圖／CFP）

▲南韓面臨「最強寒流」江原道多個地區18日清晨創下今年入冬以來最低溫。圖為江原江陵市江門海邊18日防波堤護欄上結成冰柱。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，南韓15日起各地面臨寒流，持續降下大雪，截至18日有134起水表凍破事故，以及6名因天氣嚴寒而送醫的病患。南韓全國大雪特報終於在17日晚間解除，但中部的內陸地區、北部江原道與各地山區都已發布寒流警報。

▲▼南韓面臨「最強寒流」江原道多個地區18日清晨創下今年入冬以來最低溫。圖為南部光州市無等山國家公園樹木結起霧凇。（圖／CFP）

▲南韓南部光州市無等山國家公園樹木結起霧凇。（圖／CFP）

南韓全國18日清晨氣溫大多介於零下18度到零下3度，白天最高溫則為零下4度至4度左右。當天江原道雖然天氣晴朗，但有8個市郡創下今年入冬以來的最低溫，其中鐵原郡任南面更觀測到零下21.2度的極寒氣溫。首都圈的首爾18日早晨為零下12.2度，仁川則為零下11.4度，南部的釜山也達到零下5.4度的低溫。

▲▼南韓面臨「最強寒流」江原道多個地區18日清晨創下今年入冬以來最低溫，圖為濟州島海拔1100公尺的漢拿山18日白雪靄靄迎接遊客。（圖／CFP）

▲▼南韓濟州島海拔1100公尺的漢拿山18日白雪靄靄迎接遊客。（圖／CFP）

▲▼南韓面臨「最強寒流」江原道多個地區18日清晨創下今年入冬以來最低溫，圖為濟州島海拔1100公尺的漢拿山18日白雪靄靄迎接遊客。（圖／CFP）

氣象廳指出，雖然明天（19日）白天至20日早晨將短暫回溫至常年的氣溫水準，但到了20日稍晚高緯度冷空氣、俗稱「北極寒流」的高氣壓影響圈將逐漸南下，屆時南韓氣溫將再次大幅降低。另外，19日下午至晚間有多地都有機會再次降雪。

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