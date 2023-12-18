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男大生做志工認識國小妹　10年後「直接把她娶回家」

▲▼男大生當志工認識小女孩「竟然是真愛」　10年後把她娶回家。（圖／翻攝TikTok@kamil_faishal149、@khansafitria_）

▲費沙爾做志工認識小女孩，兩人竟在10年後交往結婚了。（圖／翻攝TikTok@kamil_faishal149、@khansafitria_，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印尼一對夫妻的愛情故事轟動網路，男方費沙爾（Kamil Faishal）還在念大學時，參加了一場志工服務活動，因而認識當時年僅10歲的村莊小女孩，兩人別離10年後重逢並開始交往，如今已經共結連理，過著幸福的家庭生活。

2011年8月，費沙爾和同學前往梳邦村服務一個月，舉辦一系列比賽，慶祝印尼獨立日，並且成功吸引許多民眾參加，其中就包括他未來的老婆菲特莉亞（Khansa Fitria）。

費沙爾回憶，當年服務結束要離開梳邦村時，年幼的菲特莉亞非常不捨，甚至偷偷把他的機車鑰匙藏起來，「我當時沒想太多，她當時年紀還很小，我只把她當妹妹。」

▲▼男大生當志工認識小女孩「竟然是真愛」　10年後把她娶回家。（圖／翻攝TikTok@kamil_faishal149、@khansafitria_）

儘管費沙爾承諾再次拜訪梳邦村，2人卻從此失聯，2021年菲特莉亞主動透過臉書聯繫，他們才再度熟絡起來，並且在朝夕相處下萌生情愫，交往約1年後決定結婚。

2022年12月，夫妻倆選擇在菲特莉亞的故鄉、也就是初次相遇的地方舉行婚禮，他們格外珍惜這段特別的緣分，在婚禮上看起來相當甜蜜，也在結婚不久後迎來愛的結晶。

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@khansafitria_ To love you more @Faishal149  #pernikahan #nikah #adatsunda #wedding #fypシ ♬ To Love You More (Boston Show) - Céline Dion
 
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