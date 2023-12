影片曝！時速破百暴風襲阿根廷釀15死　連飛機都吹動

文/中央社

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯多區16、17日連續兩天遭到強烈暴風雨侵襲,造成至少15人罹難,超過千起求助電話,逾40萬用戶無電可用。網路上的影片顯示,連停機坪的飛機都被吹動。

Think it was windy over in Argentina last night pic.twitter.com/bXbUeECKhZ

▲暴風侵襲阿根廷。(圖/翻攝X「@FlightEmergency」)



阿根廷國家氣象局(SMN)16日發布多省的強烈暴風警報,部分區域可能伴有超過每小時100公里的陣風和冰雹。

Jeeze!! More video from yesterday's storm in Buenos Aires, Argentina. This is Palermo Hippodrome where you can see glass flying everywhere. Terrifying!!! pic.twitter.com/dMzp8U6MiQ