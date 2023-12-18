美議員加班協商　「援以烏台包裹方案」解除卡關有進展

▲美國參議員進行協商。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國參議員罕見於週末就修正邊境安全政策會商，盼敲定可行架構，使得對烏克蘭、以色列和台灣的援助方案解除卡關有其可能。民主黨重量級議員對達成決議表達「非常樂觀」。

法新社報導，民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）17日告訴有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）：「我很受鼓舞，他們正朝非常正面方向前進，這讓我非常樂觀。」

他表示，跟兩黨和白宮的談判代表都保持聯繫，「他們了解邊境破損」，必須修補。

政治新聞網站POLITICO報導，獨立議員席納瑪（Kyrsten Sinema）、民主黨籍的墨菲（Chris Murphy）、共和黨籍的藍福特（James Lankford）與國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、高階幕僚等官員昨天展開約兩小時會商，尋求針對修正邊境安全政策達成妥協。

墨菲告訴記者：「沒有人衝出房間，這是個好消息。我們得讓法案於年底前過關，我樂於儘快與參議員們詳細商討這項議題。」

他強調：「這是美國法律最艱難、最緊密相關的部分。移民法很複雜、錯綜複雜、相互牽連。」