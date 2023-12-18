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以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

文／中央社

以色列軍方今天表示，在加薩走廊（Gaza Strip）發現截至目前巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團的最大地道，距離一個重要邊界關卡僅數百公尺。

▲▼以色列軍隊近日發現最大的哈瑪斯隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列軍隊發現目前為止最大的哈瑪斯隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列軍隊近日發現最大的哈瑪斯隧道。（圖／達志影像／美聯社）

獲准入內的法新社攝影記者報導，地道大到可以讓小型車通行其間。

軍方聲明指出，這處地道是綿延逾4公里一個更寬闊的分支網絡其中一部分，距艾瑞茲邊界關卡（Erez Border Crossing）不到400公尺。

以軍表示，由哈瑪斯集團（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的兄弟穆罕默德（Mohamed Yahya）主導的這項地道計畫耗資數百萬美元、耗時數年打造。據信辛瓦策劃10月7日對以色列發動突襲。

這些蜂窩狀通道特別之處在於擁有排水系統、電力、通風、污水和通訊網絡，以及軌道。其地板由壓實的土舖設而成，牆壁則是鋼筋混凝土結構，金屬圓筒狀入口牆厚1.5公分。

美聯社報導，15日曾經前往該地道的以色列軍方發言人迪納爾（Nir Dinar）表示，這個地道是在加薩發現的其他哈瑪斯地道的兩倍高、3倍寬，配備通風設備和電力，有些部分深入地下50公尺，顯然需要耗資數百萬美元、大量燃料和勞動力進行打造和維護。

以色列軍方公布據稱是哈瑪斯錄製的畫面顯示，一部小型工程車正在地道內行駛，一個開闊的臨時倉庫裡頭堆滿用於砌牆的預鑄混凝土，工人正運用簡陋電動工具在挖土。

軍方表示，在這個地道中找到許多隨時可以用於攻擊的武器。

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