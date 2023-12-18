發射短程彈道飛彈　北韓試射後譴責美國：派核潛艦預演核戰

▲圖為北韓先前模擬「戰術核攻擊」演習，發射飛彈。（圖／路透）



文／中央社

南韓合同參謀本部表示，北韓17日發射一枚短程彈道飛彈。與此同時，平壤譴責美國派遣核動力潛艦停靠南韓釜山等耀武揚威之舉，相當於「預演核戰爭」。

路透社報導，合同參謀本部表示，北韓於深夜朝東岸外海發射一枚短程彈道飛彈，飛行約570公里後墜入海中。

南韓和日本官員此前雙雙警告，擁有核武的北韓正準備於本月進行飛彈試射，包括長程洲際彈道飛彈。

合同參謀本部聲明指出：「北韓最近的彈道飛彈試射，明顯違反聯合國安全理事會禁止其使用彈道飛彈技術和科技合作的決議。」

在上述試射後不到半小時，北韓國營媒體刊登國防部聲明，內容批評美國和南韓「軍事黑幫」透過演習耀武揚威並且策劃核戰，引發緊張情勢。

聲明引述未具名國防部發言人提到美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）17日停靠釜山海軍基地。

「朝鮮民主主義人民共和國武裝部隊將徹底消滅美國及其附庸勢力引發核戰爭的企圖，從而可靠確保朝鮮半島和平穩定。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

這名發言人同時譴責南韓和美國15日在華府召開第2次「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group）會議，稱此舉是提升制定作戰計畫效率和耀武揚威，對北韓進行警告。

美國、日本、南韓軍方指出，上述試射立即遭到偵測、追蹤和監視，並且分享情資。3個國家已宣布即時共享北韓飛彈預警數據系統於本月啟動。

上述試射初部報告約20分鐘後，日本海上保安廳表示，這枚飛彈已經墜海。日本電視公司（NTV）報導，飛彈似乎落在日本專屬經濟區外。