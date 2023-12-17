美前參議員來台「手機掉計程車上」！員警半小時內火速找回

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來台掉手機「警半小時內追回」！美前參議員John Kerry讚：效率高

▲忠孝東路派出所協助調閱監視器，半小時內就找到凱瑞搭乘的計程車。（圖／翻攝自Google Map）

▲忠孝東路派出所協助調閱監視器，半小時內就找到凱瑞搭乘的計程車。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

美國緬因州前參議員凱瑞（John Kerry）近日來台出差，卻出現小插曲，他搭乘計程車至台北市中正區會面友人，下車時卻將手機遺忘在車上，因人生地不熟，一時間不知該如何是好，所幸友人晚上陪同報案，經警方協助，不到半小時便找到了計程車，並確認手機在車上沒有錯，讓凱瑞大讚警方效率之高。

台北市政府警察局中正第一分局指出，凱瑞是在8日下午與同事從板橋下榻飯店共乘計程車來台北市會面友人商談生意，一路上顧著討論公司專案，下車付帳時卻沒注意手機從口袋滑落，直到會面結束後才發現手機疑似遺落在計程車上，因人生地不熟，不知道如何是好，直到晚上與台籍友人聚餐後，再由友人陪同至下車地點忠孝東路派出所報案。

警方獲報後，按照凱瑞描述的時間地點，循線調閱監視器，不出半小時便找到了他搭乘的計程車，聯繫司機確認手機的確還在車上，但因司機已返回基隆住家，協助雙方留下手機號碼，於隔日相約取回手機。

凱瑞表示，本次代表公司來台，未來還有幾天的出差行程，對於警方態度及效率相當讚賞，也讓這次出差之旅讓他留下深刻印象。

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