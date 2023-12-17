跌剩16%！政治獻金風暴重創岸田支持率　70%民眾認：應解散派閥

▲日相岸田文雄的內閣支持率只剩16%。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本自民黨內爆發政治獻金風暴後，每日新聞在12月16日及17日所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率只剩16%，且有高達7成受訪者認為「應該解散」自民黨內派閥。

自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，東京地方檢察廳已展開正式調查。

除了安倍派外，自民黨內的二階派（志帥會）及岸田文雄曾擔任會長的岸田派（宏池會），也都涉及未如實將募款餐會部分餐券收入刊載在政治獻金收支報告書上，獻金疑雲在自民黨內擴散。

每日新聞在最新民調中詢問「自民黨是否應該解散黨內派閥」，有高達7成受訪者認為「應該解散」，大幅超過「沒解散必要」的18%。另有12%受訪者回答「不清楚」。

同份民調也顯示，岸田內閣支持率較上次在11月的調查下滑5個百分點，只剩下16%，連續兩個月創新低；內閣不支持率也較上次調查增加5個百分點，來到79%。

每日新聞報導指出，雖然因為調查方式不同不能單純進行比較，但岸田內閣是繼前首相菅直人內閣2011年8月跌到15%以來，再度出現內閣支持率低於20%的情況。

岸田內閣高達79%的不支持率，甚至也創下每日新聞從1947年7月首度調查內閣支持率以來的新高紀錄。

回顧岸田內閣過去一段時間的支持率變化，從今年6月因為個人號碼卡爭議等開始下滑，雖然9月曾進行內閣改組，接著又在11月端出減稅及針對低收入家庭補貼等優惠政策，但都無法拉抬低迷支持率。

接著就是近期爆發的自民黨政治獻金風暴，讓岸田政府面臨的執政環境愈加嚴峻，支持率也持續下探。

每日新聞民調採用行動電話簡訊功能，搭配固定電話自動語音方式進行，共獲得467件行動電話及613件固定電話的有效回答。