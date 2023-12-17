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全球最大辦公樓群！印度鑽石交易中心啟用　逾14公頃擁131部電梯

▲▼ 蘇拉特鑽石交易中心（Surat Diamond Bourse）。（圖／翻攝自X）

▲蘇拉特鑽石交易中心由9個長方形16層高大樓組成，佔地逾14公頃。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者林行健新德里17日專電

為進一步鞏固印度作為鑽石交易重鎮的地位，總理莫迪今天為號稱全球規模最大辦公樓群的蘇拉特鑽石交易中心（Surat Diamond Bourse）主持剪綵。

蘇拉特鑽石交易所位於古茶拉底省（Gujarat）蘇拉特市（Surat），由9個長方形16層高大樓組成，佔地逾14公頃，由一條24英呎寬的中央走廊將各大樓連接，共有131部電梯，是印度在孟買之外的第2個鑽石交易中心。

建築群佔地比國父紀念館加上中山公園還大，2015年動工，斥資340億盧比（約新台幣128億元），容納超過4千700間辦公室，號稱是全球最大的鑽石切割、拋光、加工、進出口交易中心，同時也附設鑽石及珠寶零售商場。

莫迪（Narendra Modi）致詞時說，蘇拉特鑽石交易中心展示了蘇拉特鑽石產業的活力以及印度人的創業精神，並可進一步刺激印度鑽石產業的成長。

蘇拉特市有印度的「鑽石之都」美譽，全球大約9成的加工鑽石是來自這裏。

早在西元前320-296年間，印度古書中就出現「鑽石」一詞，而且印度據信也是最先發現鑽石可以切割及拋光的國家。直到1726年和1870年巴西與南非相繼發現鑽石礦之前，印度一直是全球唯一的鑽石來源地。

印度於1947年脫離英國統治獨立，經濟艱困一度讓鑽石產業停擺，但數年後印度珠寶商開始以低價收購他國退貨的原鑽，切割拋光後再出口，低廉的勞工與精湛的工藝，逐漸讓印度成為鑽石加工中心，而蘇拉特市更是發展出完整的生態圈。

另一方面，莫迪今天也為蘇拉特國際機場新航站主持啟用儀式。

新航站全年旅客吞吐量可達550萬人次，外在造型與內部裝潢均展示了當地文化與傳統，且使用太陽能發電設備、雙重隔熱屋頂、雨水儲存以及廢水再利用設施，屬於環保建築。

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