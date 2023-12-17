心愛女友突病逝！癡情泰男堅守諾言　「喪禮上含淚冥婚」感動網

▲泰國一名男子為了履行與女友的婚約，在對方的喪禮上舉行婚禮。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子與患有白血病的女友約定終身，不過心愛的女友卻在婚禮前不敵病魔、撒手人寰，讓男子傷心欲絕。儘管愛人離世讓他飽受打擊，但這名癡情的男子依舊堅持兌現承諾，12日在女友的喪禮上同步舉辦婚禮，讓人感動不已。

綜合泰媒報導，這段感人至深的愛情故事發生於碧差汶府。原本，這對新人決定要在明年1月舉行婚禮，不料新娘卻在12月9日不幸病逝，讓新郎飽受打擊。

男子不願2人的諾言因為女友離世而被打破，於是他11日在網上發布消息，邀請親朋好友12日來參加女友的喪禮時，也一同參與他與女友的「結繩禮」（泰式傳統婚禮的儀式），見證他與女友結為連理的過程。

婚禮當天，穿著淡粉色服裝的新郎，坐在披上紫白色婚紗的人台旁，接受親友們的澆水祝福。期間，他不斷拭淚，而親友們也全都熱淚盈眶，讓反覆播著新娘照片的現場充斥著悲傷的氣氛。

據悉，新郎在婚禮結束後的同一天，在新娘家中為她舉行了火化儀式。參與儀式的網友@tooksorrawee在13日發布了這段影片，迅速吸引逾200萬人點擊觀看，許多網友也被2人堅定不移的愛情所感動。