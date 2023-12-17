瞬間變富翁！美機場搬運工買940元刮刮樂　抱走6億頭獎

▲希克曼刮出完整的「LIFE」字樣，抱走了價值2000萬美元的頭獎。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

一夕翻身 ！美國加州有名機場搬運工希克曼（Durwin Hickman）近日刮到價值2000萬美元（約新台幣6.27億元）的頭獎，幸運的他也透露了自己要如何運用這巨額獎金。

據《NBC Bay Area》報導，希克曼在灣區海沃德（Hayward）的L&M酒廠購買刮刮樂，他選擇的是售價為30美元（約新台幣940元）的「Set For Life!」刮刮樂。

他在工作的午休時間開始試試手氣，結果刮出完整的「LIFE」字樣，抱走價值2000萬美元的頭獎，當下的他簡直不敢相信自己將成為富翁。

希克曼透露，他計劃用獎金給妻子買一棟房子，希望能就此改變生活，也說以前曾中了1千美元（約新台幣31362元），但從未想過自己能抱走頭獎。

此外，灣區還有另三名幸運的頭獎得主，其中有2人刮中500萬美元（約新台幣1.56億元），有1人則刮出100萬美元（約新台幣3136萬元）。

延伸閱讀

▸ 冬至過後財運亨通！運勢最旺「4大生肖」出爐 獎金翻倍、事業有成

▸ 公民老師傳授「如何查判決書」 國二生輸入爸爸名字臉都綠了

▸ 海線美宅賣不出去！4組房客：夢到老夫妻求我別買 背後故事令人鼻酸