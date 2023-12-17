20歲正妹「拍賣初夜」出價飆到4千萬！　政客也搶競標

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出價飆到4千萬！20歲正妹「拍賣初夜」原因曝光...政客也搶競標

出價飆到4千萬！20歲正妹「拍賣初夜」原因藏洋蔥　政治人物也搶競標

▲英國一名女大生在網站拍賣「初夜」，希望替生病母親治病。（翻攝Cinderella Escorts）

圖文／鏡週刊

網路拍賣商品千奇百種，連「初夜」都能賣？英國就有一名20歲的女子勞拉（Laura）日前在伴遊網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）公開獻身，透露要拍賣自己的「第一次」，引發話題！據悉目前競標價格已經飆到「120萬歐元」（約新台幣4,115萬元）的天價，下標者還包含一名政治人物。

英國《每日星報》報導，這名正妹在「灰姑娘伴遊」網站上坦承自己想要「乾爹」（Sugar Daddy）的原因，她表示會拍賣自己的初夜，除了想過上好一點的生活，更重要的是能夠替殘疾的母親治病，還能減輕學費的負擔。

出價飆到4千萬！20歲正妹「拍賣初夜」原因藏洋蔥　政治人物也搶競標

▲據伴遊網站，目前競標價已經達到「120萬歐元」。（翻攝Cinderella Escorts）

然而消息傳出後勞拉收到大量批評，甚至在學校被周遭同學用異樣眼光對待。對此，勞拉認為「所有女人都有權利決定用自己的身體做什麼」，她也不認為自己有做錯任何事。

據悉，勞拉預計在新年前完成拍賣，目前出價已達到驚人的「120萬歐元」（約新台幣4,115萬元），最高出價者是一名來自倫敦的政治人物，一旦達成共識，拍賣就會提前結束，不過礙於英國法規規定，雙方將會前往德國進行「性交易」。

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