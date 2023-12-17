「為什麼和我離婚？」韓男持刀闖前妻餐廳　食物潑牆上：很難吃

▲南韓一名男子多次前往前妻經營的餐廳騷擾對方，逼問她為何選擇離婚。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓一名40多歲男性與妻子離婚後仍不斷糾纏，數次到前妻經營的餐廳鬧事，例如到店內追問前妻「為什麼和我離婚」，將食物潑到牆上說「很難吃」，最誇張的是持刀衝進餐廳對著前妻大聲狂罵髒話。法院近日宣判男子須坐牢1年半。

根據韓聯社報導，來自江原道春川的40多歲男性A某先前因為傷害已離婚的妻子B某，遭法官判處有期徒刑的緩刑。然而，緩刑執行期間他卻仍然頻繁接近、騷擾前妻。

報導指出， A某於7月份前往B某經營的餐廳追問她「為什麼要跟我離婚？」，相隔1個月之後，他又以在B某餐廳點的外送餐點「很難吃」為由，將食物抓起來砸在店內牆壁上。連續兩次騷擾後，法院對A某下達臨時措施命令，禁止他靠近B某餐廳30公尺以內的範圍。

沒想到，A某竟然不把法院命令當一回事，又再次到餐廳去找前妻，而且這次甚至拿著利器，對受害人大吼大叫並夾雜著許多髒話，最終被移交法庭審判。法官表示，A某在緩刑期間仍犯下罪行，且犯行性質差勁，但表示已經在反省錯誤，綜合以上量刑理由，最終判處他1年6個月有期徒刑，與40小時的跟蹤騷擾治療。