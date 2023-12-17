嬤孫戀「撕破臉」！她84歲後悔嫁給軟飯男　嗆：約新的男人過聖誕

▲英國奶奶嫁給小她46歲的埃及男子，最後離婚收場。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

記者張寧倢／編譯

英國84歲阿嬤瓊斯（Iris Jones）與38歲埃及男子伊布拉欣（Mohamed Ibrahim）2019年網戀後閃婚，因此登上多家外媒。然而，曾經火熱的「嬤孫戀」卻也在今年6月離婚收場，甚至互揭瘡疤。伊布拉欣控訴自己被當性奴。瓊斯則說對方只是想要她的錢，如今她正在和另一名對象聊天，希望聖誕禮物可以是新的男人。

根據英國每日星報報導，84歲的瓊斯有2名分別是57歲和56歲的兒子，但兒子們的年紀都比前夫伊布拉欣還老。她與埃及男子伊布拉欣從網路社團上認識，2019年11月初次見面幾天後就嫁給了他，由於兩人受訪時大方分享激情性事，這段「嬤孫戀」便經常登上外媒小報版面。

伊布拉欣2021年11月取得簽證搬到英國生活，與瓊斯的感情卻逐漸降溫，2023年6月兩人在一起將近4年之際決定離婚。伊布拉欣責怪瓊斯，「我對她就像對待女王一樣，她卻把我當成性奴。」瓊斯則說前夫成天當「家裡蹲」，根本是為了錢才與她結婚。

▲瓊斯爆料，另一名曾與前夫交往過的年長女性找上她，透露他們的戀情最終也失敗了。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones）

瓊斯最近接受太陽報訪問時加碼爆料，有另一名領養老金、為人祖母的婦女用臉書傳訊息給她，對方說自己也和伊布拉欣有過一段感情，但最終也失敗了。瓊斯說，前夫幾乎是從她家離開後，就直接搬到那名婦女的家中，「我沒有一絲忌妒或遺憾，我只是為她感到難過。」

瓊斯向太陽報表示，她和那名婦女都因為擺脫伊布拉欣而鬆了一口氣，她正在向前看，今年的聖誕禮物她想要一名新的男人，希望這次的對象要有經濟能力、英俊、苗條、有自己的住處與穩定正當的工作，而且最好和她年齡相仿，就是要和前夫「完全相反」的那種類型。

瓊斯自爆，現在她已經在和一名76歲、來自威爾斯的「可愛男人」穩定聊天中，從生活成本到英國脫歐都是他們的話題，對方受過良好的教育，說話也很風趣。