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加拿大11歲男童被「冰球擊中脖子」喪命！　已戴護頸仍重傷不治

▲▼冰上曲棍球、冰球、青少年冰球。（圖／CFP）

▲加拿大一名男童玩冰上曲棍球，頸部遭冰球擊中身亡。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大魁北克省（Quebec）一名11歲男童上周在進行一次冰上曲棍球的例行訓練時，不幸被冰球擊中頸部，在加護病房住院約4天後，警方公開證實男童已傷重不治。不到2個月前，曾效力NHL（美國國家冰球聯盟）的美籍冰球選手亞當（Adam Johnson）在英國一場職業冰球競賽中，遭對手以刀鞋割破頸部死亡。

根據英國BBC、加拿大CTVNews報導，意外發生在蒙特婁（Montreal）西北部郊區聖厄斯塔什（Saint-Eustache），一名11歲未曝光姓名的男童12日在青少年冰球聯盟的訓練中被冰球擊中頸部，緊急送往蒙特婁一家醫院治療，大多時間都在加護病房中度過，直到15日上午，聖厄斯塔什警方悲痛證實死訊，「我們向遇難者家屬與親友表達最深切的哀悼。」

▲▼冰上曲棍球、冰球、青少年冰球。（圖／CFP）

▲加拿大媒體報導稱，男童訓練當時頸部戴著護具。（示意圖，非文中當事人／CFP）

警方表示，已經通知法醫辦公室進行調查，以確定死因。雖然警方並未公布男童的確切死亡時間，但已澄清事發時男童穿著必要的防護裝備，且沒有理由相信與謀殺有關。魁北克曲棍球隊（Hockey Quebec）也表示，脖子上的護頸是當地球員們的常規防護裝備之一。

聖厄斯塔什青少年曲棍球協會（Saint-Eustache Minor Hockey Association）表示，當地曲棍球界對男童的離世深感悲痛，除了要向許多人在過去幾天的團結一致表達敬意之外，最重要的是向遇難者家屬與他們所愛之人致上最誠摯的慰問，也將與政府合作，為目睹事故的小球員們提供心理情緒上的支持。魁北克體育部長（Isabelle Charest）形容這場悲劇是難以言喻的悲傷。

▲諾丁罕黑豹隊29歲美籍選手亞當（Adam Johnson）比賽途中頸部被嚴重割傷，送醫身亡。（圖／達志影像／美聯社）

僅在11歲男童發生意外的6周前，英國10月28日一場職業冰上曲棍球競賽也發生悲劇，29歲美籍選手亞當（Adam Johnson）遭對手以刀鞋踢中脖子，當場大量出血，送醫後不治。涉事的球員11月被依過失致死罪嫌逮捕。亞當去世之後，英國冰球協會開始要求所有球員自2024年起強制佩戴頸部護具。

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