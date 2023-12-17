美參議院淪同志性愛砲房！男幕僚「穿後空」跪桌啪　激戰影片瘋傳

▲美國民主黨籍參議員幕僚居然在哈特參議院辦公大樓的聽證室和另名男子拍攝同性性愛影片。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

位於美國華府的國會神聖殿堂、哈特參議院辦公大樓竟然爆發如此「不知廉恥」的醜聞！民主黨議員的一名年輕男性幕僚，竟然傳出在參議院聽證室與另一名男子進行男同志性愛肛交，且還當場拍下赤裸裸的性愛影片，近日該段9秒鐘的影片在網路社群瘋傳。

根據美媒《NBC News》、《每日郵報》，美國右翼新聞媒體The Daily Caller於當地時間15日公佈一段9秒鐘的影片，內容據稱是一名民主黨的國會工作人員，在聽證室內和一名身份不詳的男子發生無套肛交的性愛片段，該段影片一開始被分享到美國政治同性戀的私人群組，之後才在社群平台X（前稱推特）上被廣泛流傳，導致民主黨再度招受輿論抨擊。

▲民主黨參議員幕僚梅斯切羅普斯基被影射是影片中跪在辦公桌「被進入」的年輕男子。（圖／翻攝自X）

從該段9分鐘內的影片可以看到，一名身型瘦弱、細皮嫩肉的男子跪趴在聽證室的會議桌上，而另一名擁有雄偉尺寸生殖器的男性則站在男子身後，以「老漢推車」的方式交媾，隨著鏡頭的轉動，可以觀察到聽證室的牆壁上掛著美國參議院的徽章。該影片的原先擁有者聲稱，Twink（年輕、皮膚光滑的同性戀男子）正在和Bear（熊族，指體型壯碩的男子）發生性關係。

The Daily Caller指出，該段性愛影片裡的其中一名男子，正是民主黨籍馬里蘭州參議員卡定（Ben Cardin）的幕僚梅斯切羅普斯基（Aidan Maese-Czeropski），今年只有24歲。

參議員卡定隨後於16日透過政治新聞雜誌Politico發布聲明，表示將與幕僚梅斯切羅普斯基「分道揚鑣」。聲明指出，「梅斯切羅普斯基將不再受雇於美國參議院！我們不會對這一人事問題進一步發表評論。」

卡定的辦公室最初曾於15日發表聲明，「我們看到了來自右翼媒體的報導。由於這屬於個人事物，目前正在審查階段，我們不會進一步置評。」

▲2020年在拜登勝選時，梅斯切羅普斯基曾和拜登拍攝合照。（圖／翻攝自X）

搜尋社群平台X也可以找出未包含在9秒鐘影片內的其他片段，包括該名扮演Bottom（0號，即被插入方）的年輕男子身穿後空內褲、趴跪在聽證室辦公桌上的相片。

影片在社群平台X上流竄後，引來許多網友驚喜評論，「我很想知道，到底是誰扮演Top（1號，即插入方）？」

色情影片醜聞傳出後，共和黨籍的俄亥俄州眾議員米勒（Max Miller）爆料，梅斯切羅普斯基曾在國會大廳裡高呼「解放巴勒斯坦！」。對此，梅斯切羅普斯基於15日在LinkedIn發文澄清、否認上述指控，聲稱從未見過該名眾議員。

美國共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）批評，「這對左派而言，無疑是最糟糕透頂的一周！不僅參議院傳出同性戀色情肛交影片、維吉尼亞州針對兒童色情片的宣誓儀式、白宮踢踏舞者，以及愛荷華州的撒旦像，到底我還錯過什麼精彩的？」