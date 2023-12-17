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新冠JN.1來襲！全美3大呼吸道病毒夾擊　CDC示警：高峰還沒來

▲▼ 美國民眾戴口罩。（圖／CFP）

▲美國呼吸道病毒病例正在反彈。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全美新冠、流感、呼吸道融合病毒（RSV）三大季節性呼吸道疾病病例持續飆升，美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，上述三種病毒的混和高峰期即將到來，低疫苗接種率使許多人面臨重症風險，與此同時新變種病毒JN.1來襲，新冠與流感病例激增恐讓醫療體系面臨極大壓力。

綜合CNN、CBS新聞等報導，美國CDC一直在敦促民眾接種疫苗，因為呼吸道疾病高峰即將到來，依據其網站14日的更新訊息，新冠住院人數迅速上升中，正追蹤由新冠引起的兒童多系統發炎症候群（MIS-C）病例增加情況，另外大多數地區的流感患者人數也攀升，呼吸道融合病毒活躍度仍然很高。

美國部分地區的兒科醫院床位已幾乎和去年同期一樣滿，急診室數據也顯示，上周學齡孩童赴急診室就診的人數近乎翻倍，這主要來自於流感病例增加。若此情況持續下去，到了12月底，可能為急診室與醫療機構帶來壓力，這也意味著其他嚴重疾病的患者恐怕將面臨延誤接受治療的狀況。

美國CDC預估，這波流感季至少會有370人患病，3.8萬人住院，2300人死亡。

另外，美國全國各地廢水檢測到的新冠病毒活性（傳播主要指標）很高，正迅速上升中。近期高齡族群的新冠確診人數急遽攀升，明尼蘇達州、密西根州、俄亥俄州等地的新冠感染率超越去年峰值。

▲美國新冠檢測。（圖／CFP）

▲JN.1是現階段在美國增長最快的變異株。圖為新冠檢測站。（示意圖／CFP）

JN.1來襲
美國CDC統計數據顯示，在全美新冠感染患者之中，感染JN.1病毒株的占比達29%，是現階段在美國增長最快的變異株。JN.1是新冠病毒Omicron BA.2.86變異株的第二代亞分支，在今年8月25日在盧森堡採集的樣本中首次監測到，截至12月10日，全球至少有40個國家與地區監測到JN.1。

近期數月，公衛人員持續關注BA.2.86及其後代病毒（如JN.1）在世界各地的傳播情況，結果在針對國際旅客的機場檢測項目中，有超過4成的檢測結果發現這些變異株。不過截至目前為止，新冠病毒快速擴散並未導致新冠重症上升。

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