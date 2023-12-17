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歌后白智榮曝北韓出演內幕！李雪主「臉蒼白」像生病　遭飯店監聽

記者羅翊宬／編譯

韓半島（朝鮮半島）關係如今陷入緊張局勢。不過，回顧5年前文在寅政府時期，在平昌冬奧閉幕後，南北韓關係刮起一陣暖風，包括白智榮等南韓歌手皆前往平壤出席南北合辦的演唱會。白智榮回憶，當時見到金正恩的夫人李雪主，還以為她「是不是生病了」，還透露在飯店遭到監聽的內幕。

根據韓媒《中央日報》，2018年2月北韓派遣金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正出席由南韓舉辦的平昌冬奧，此後南北韓關係迎來一陣「和平」暖風，南韓更於該年3月31日派遣包含演藝人員在內的120人搭乘易斯達航空班機前往北韓，該年4月1、3日連續在平壤舉行兩場演唱會，第二場更號稱南北合辦。

當時的演唱會陣容，包括主持人徐玄、資深女歌手白智榮與李善姬、SM女團Red Velvet等。第一場在東平壤大劇院、第二場則在柳京鄭周永體育館。

▲▼南韓OST女王白智榮。（圖／CFP）

▲南韓OST女王白智榮。（圖／CFP）

南韓知名情歌療傷天后白智榮近日就在YouTube頻道上分享5年前在平壤演唱的內幕，包括選曲、與北韓最高領導人金正恩見面、被金正恩點名唱得好、金正恩的妻子李雪主、疑似在飯店遭到監聽等細節。

　＊選曲
 白智榮透露，2018年4月前往平壤參加演唱的不久前，恰巧遇到北韓內部正在整肅高階官員，整個政治氣氛非常緊張。

她表示，其實演唱會的歌單並非由歌手本人自由選曲，而是由北韓方面主動提供，當她看到歌單上有《像中槍一樣》（총 맞은 것처럼）時便覺得異常尷尬，於是她提議是否要更改歌單，但對方卻表示該首歌是北韓方面主動提出的要求。

白智榮表示，其實台下的北韓觀眾對於歌曲《不要忘記我》（잊지 말아요）的反應最好，「感覺他們的嘴唇其實有在跟著唱。」

　＊見到金正恩時的反應
 白智榮表示，其實在她所生長的世代，南韓對於北韓政治人物是非常仇恨的，包括教科書中將金日成描繪成紅色的肥豬，但當她在平壤見到金正恩的剎那，令她頓時覺得「超脫現實」，以為這一輩子根本不可能見到金正恩，而金正恩的著名髮型，就好像是用一噸重的熨斗所燙出來般平整。

當金正恩和來自南韓的藝人們合照時，所有人排成2到3列，一名來自北韓的攝影師要求站在前排的人蹲低，否則會遮擋住後排的人。站在最前排的金正恩疾言厲色，「我也是站在第一排，難道你要我蹲低嗎」，此時現場氣氛宛如冰凍般，最後金正恩獨自笑起來，「我開玩笑的啦！」

▲▼金正恩合照時站在女團Red Velvet隊長Irene旁邊。（圖／CFP）

▲金正恩合照時站在女團Red Velvet隊長Irene旁邊，穿紅衣的白智榮則站在金正恩身後。（圖／CFP）

節目人員拿出2020年、2023年金正恩所拍攝的相片，問白智榮是否認為金正恩有「替身」？對此，白智榮雖然坦承金正恩後來的臉部比起先前親眼見到時還要更腫，像是注射充填物，但五官等特徵幾乎一模一樣，「是同一個人啦！」

　＊見到李雪主時的反應
 當白智榮在現場見到金正恩的妻子李雪主時，頓時心中喃喃自語，「她看起來好像是生病了，為了臉色這麼蒼白？」；不過白智榮也坦承，李雪主安靜的模樣給人一種典型的東方美人形象，非常自然且美麗。

而對於李雪主、金正恩這對夫妻給人的印象，白智榮則評論道，「他們在一起的時候完全沒有夫妻的感覺。因為照理說，當夫妻在一起的時候雙眼會互相對視、擁抱對方肩膀，表現出一種自然的夫妻關係的感覺；但他們卻給我一種，上下垂直的從屬關係。」

　＊懷疑飯店房間被監聽
 白智榮也合理懷疑，被安排入住的飯店房間內裝有監聽設備。她表示，當時他們被叮囑在飯店房間聊天時，千萬別提到金日成、金正日等北韓領導人的姓名以及其他政治敏感詞彙。

白智榮透露，有一次她發現飯店房間內的簡便型浴室並沒有提供過多的毛巾，於是她喃喃自語，「這裡怎麼沒有毛巾啊？是很缺毛巾嗎？」；結果，當她出門後，又回到飯店房間時，卻發現沙發上堆滿了整疊的毛巾，令她嚇到一句話都說不出來。

另外，白智榮也提到，她也因平壤演唱會事宜而與金正恩傳說中的緋聞女友玄松月有所接觸，玄松月還稱呼白智榮為「姊姊」。白智榮表示，玄松月給人一種瀟灑、女中豪傑的感覺，是北韓的「酒國女英雄」，喝起酒來豪邁的模樣不輸男性。

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