火鍋店「瓦斯爐爆炸」　泰女藝人遭滾燙湯汁淋身！永久留疤

▲泰國女歌手赴新加坡工作，吃火鍋卻遇上鍋爐爆炸意外，臉部身體多處燙傷，留下永久性疤痕被迫放棄表演。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國29歲女歌手納傑•班查萬（Najai Benchawan）在新加坡美芝路一家「重慶正宗老火鍋」店內用餐，卻碰上瓦斯爐爆炸，食材與熱湯直接向她潑灑而來，她本能地用手摀臉，但雙手、臉部與背部都遭燙傷，造成永久性的疤痕，無法繼續在娛樂產業工作。多年後法院判賠她11萬新幣（約新台幣258萬元）。

據聯合早報、8視界新聞網等新加坡媒體報導，這起火鍋店爆炸意外發生在2015年4月4日，當時29歲的泰國女歌手班查萬持短期工作許可來到新加坡，並在夜店擔任表演藝人，凌晨3時左右她與一名友人到火鍋店吃宵夜，服務生為了解決簡易式瓦斯爐頻頻熄滅的問題，直接將紙巾塞進火爐裡，結果引發爆炸。

原本坐在一旁的班查萬要去洗手，被友人勸說再多吃一點，想不到隔壁桌的瓦斯爐突然爆炸，滾燙的湯汁與食物濺到班查萬與其他4名女性。她本能地舉起雙手摀住臉，並轉過身躲避，導致手部、臉部與背部等部位被嚴重燙傷。

由於她身上有開放性傷口，班查萬住院10天後才出院，且後續追蹤治療長達半年，眼部傷勢讓她花了2個月才完全恢復視力。根據判決文件，班查萬全身23%有燒傷，肩膀與手腕留下稱為蟹足腫的永久性疤痕，事發8年後，她的臉、胸口、手臂、大腿也留有永久性傷疤。

報導指出，臉上與身體的疤痕讓班查萬無法繼續在娛樂產業工作，她回到泰國後，一名曼谷醫師表示她每個月都要定期注射，以減緩傷疤。班查萬大約3年前移居日本，嫁給一名日本男性，曾經在服飾店工作，但產後就沒有再回歸職場。

起初班查萬向火鍋店求償5.5萬新幣（約新台幣129萬元），新加坡輔助法官處理案件的司法事務官員認為她要求的金額太低，先前其他類似案件中，有傷者獲賠7. 5萬新幣，於是班查萬提高索賠金額。最終，新加坡當地法庭裁定，包含醫藥費、工作能力受損與賠償金在內，班查萬一共可獲得約11萬新幣（約新台幣258萬元）。