20歲女大生「拍賣初夜」出價飆到4115萬　連政客也想買她第一次

▲20歲女大生「拍賣初夜」競價衝上4115萬，連政客也搶下標。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名20歲女子勞拉（Laura）近日透過伴遊網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）拍賣自己的初夜，目前競價達到了驚人的120萬歐元（約新台幣4115萬元），下標者甚至還包含一名政治人物。

根據英國《每日星報》報導，勞拉在「灰姑娘伴遊」網站上表示，她會在網路上拍賣自己初夜的原因，除了想過上好一點的生活、替殘疾的媽媽賺取醫療費用外，也想籌集就讀大學的學費。

▲勞拉表示，她會想拍賣初夜，是想替媽媽賺取醫療費用外，也想籌集就讀大學的學費。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

勞拉說，她目前正在就讀大學，這一筆錢確實可以幫助她專注在課業上，不用每天為了賺錢而煩惱。她也坦言，自從決定拍賣初夜後，她收到不少人批評，不過她認為，所有女人都有權利決定用自己的身體做什麼。

勞拉透露，她預計在新年前完成拍賣，目前出價已達到驚人的120萬歐元，出價者是一位來自倫敦的政治人物，她近期將前往倫敦與對方碰面，如果她接受對方的報價，拍賣就會提前結束。

根據「灰姑娘伴遊」網站上的介紹，經過醫師驗證，勞拉目前確實仍保有童貞，若是買家依然不放心，可以帶醫生去見面，或是得標後一起到德國找醫生檢驗。至於為什麼要到德國，網站表示由於英國法律原因，性交易必須在德國進行。