　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲女大生「拍賣初夜」出價飆到4115萬　連政客也想買她第一次

▲▼20歲女「拍賣童貞」飆天價4776萬元　政客也競標想奪她初夜。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

▲20歲女大生「拍賣初夜」競價衝上4115萬，連政客也搶下標。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名20歲女子勞拉（Laura）近日透過伴遊網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）拍賣自己的初夜，目前競價達到了驚人的120萬歐元（約新台幣4115萬元），下標者甚至還包含一名政治人物。

根據英國《每日星報》報導，勞拉在「灰姑娘伴遊」網站上表示，她會在網路上拍賣自己初夜的原因，除了想過上好一點的生活、替殘疾的媽媽賺取醫療費用外，也想籌集就讀大學的學費。

▲▼20歲女「拍賣童貞」飆天價4776萬元　政客也競標想奪她初夜。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

▲勞拉表示，她會想拍賣初夜，是想替媽媽賺取醫療費用外，也想籌集就讀大學的學費。（圖／翻攝自Cinderella Escorts）

勞拉說，她目前正在就讀大學，這一筆錢確實可以幫助她專注在課業上，不用每天為了賺錢而煩惱。她也坦言，自從決定拍賣初夜後，她收到不少人批評，不過她認為，所有女人都有權利決定用自己的身體做什麼。

勞拉透露，她預計在新年前完成拍賣，目前出價已達到驚人的120萬歐元，出價者是一位來自倫敦的政治人物，她近期將前往倫敦與對方碰面，如果她接受對方的報價，拍賣就會提前結束。

根據「灰姑娘伴遊」網站上的介紹，經過醫師驗證，勞拉目前確實仍保有童貞，若是買家依然不放心，可以帶醫生去見面，或是得標後一起到德國找醫生檢驗。至於為什麼要到德國，網站表示由於英國法律原因，性交易必須在德國進行。

ET快訊
超美女員工遭上司性侵！江蘇銀行調查　2人長相曝光
港視帝認愛3年…秘密飛泰國辦婚禮！　IG曬「白紗吻照」甜放閃
日本正妹真心話「約會就該男人付錢」　1張照片讓全場秒懂
2023最爛遊戲《浩劫前夕》成驚天大騙局　外媒爆：突擊辦公室
快訊／深夜低溫特報　7縣市恐「跌破10度」！
八點檔女星罹癌動手術！　切除整個甲狀腺
英20歲女大生「拍賣初夜」　出價飆到4115萬
俄國芭蕾舞團跳完《天鵝湖》改跳「科目三」！陸網全震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任俄羅斯總統

美歐援烏經費卡關　G7擬沒收俄國9.4兆資產援烏

櫻花妹真心話「約會就該男人付錢」　1張照片讓全場秒懂

芬蘭將簽國防協議　允許美國使用15座軍事基地

俄媒：俄羅斯2024年計劃試射7枚洲際彈道飛彈

20歲女大生「拍賣初夜」出價飆到4115萬　連政客也想買她第一次

阿根廷總統說到做到「薪水抽獎送民眾」　300萬人搶抽她幸運中獎

世界最難偽造鈔票再升級！　日本政府明年7月發行「新版紙鈔」

越南總理才抱習近平　訪日再抱岸田！自豪越南是全球經濟風暴避風港

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任俄羅斯總統

美歐援烏經費卡關　G7擬沒收俄國9.4兆資產援烏

櫻花妹真心話「約會就該男人付錢」　1張照片讓全場秒懂

芬蘭將簽國防協議　允許美國使用15座軍事基地

俄媒：俄羅斯2024年計劃試射7枚洲際彈道飛彈

20歲女大生「拍賣初夜」出價飆到4115萬　連政客也想買她第一次

阿根廷總統說到做到「薪水抽獎送民眾」　300萬人搶抽她幸運中獎

世界最難偽造鈔票再升級！　日本政府明年7月發行「新版紙鈔」

越南總理才抱習近平　訪日再抱岸田！自豪越南是全球經濟風暴避風港

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

周杰倫8歲女兒長大了！昆凌指點穿搭「反被上一課」　驚喜讚：好驕傲

金賽綸酒駕後19個月終於更新IG！　「絕美形象照」預告回歸

賴清德批服貿讓5千萬人來台搶工作！馬英九：頭殼壞去

年紀不是問題！42歲莊智淵叩關WTT支線賽男單4強

「象鼻岩」崩斷沉海成歷史！　網憂下一個...「恐被斷頭」

于煥亞平紀錄10記三分做白工　特攻逆襲海神豪取主場22連勝

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任俄羅斯總統

美歐援烏經費卡關　G7擬沒收俄國9.4兆資產援烏

櫻花妹真心話「約會就該男人付錢」　1張照片讓全場秒懂

港視帝認愛3年…秘密飛泰國辦婚禮！　IG曬「白紗吻照」甜放閃

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

獨居男子家中身亡　遭寵物犬分食剩骨頭

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

日餐館撤禁中國人公告　老闆新招惹議

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

台刺青師「攜K他命+搖頭丸」入境沖繩被逮！

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知被扣4.4萬

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

同學天天請他幫忙吃便當　背後真相超暖心

以色列人妻遭軟禁7周　1招躲過哈瑪斯性虐

日本明年7月正式發行「新版紙鈔」

20歲女大生拍賣初夜　出價飆到4115萬

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

限時6天！超商咖啡「買2送2」

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

更多

最夯影音

更多
洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面