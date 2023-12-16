士兵近距離射殺巴勒斯坦人　殘忍畫面曝！以色列被控「非法處決」

▲ 瓊多布及謝辛遭以色列士兵近距離槍殺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列人權組織公布影片顯示，以色列國防軍（IDF）士兵突襲約旦河西岸難民營時，近距離槍殺2名巴勒斯坦人，其中一人已經喪失行動能力，另一人則是手無寸鐵，指控以軍犯下「非法處決」。以色列當局對此已指示憲兵單位進行調查，可能提出刑事指控。

根據《衛報》，人權組織B'Tselem於15日釋出監視器影片顯示，2輛以色列軍車在約旦河西岸北部法拉（Faraa）難民營追捕一群巴勒斯坦人時，手上似乎拿著紅色毒氣罐的25歲男子瓊多布（Rami Jundob）被開槍擊倒，躺在地上流血，這時軍用吉普車靠近他，車上士兵又對他補開多槍，直到他動也不動。

士兵接著走近36歲男子謝辛（Thaar Shahin），當時他躲藏在一輛白色汽車引擎蓋下方，遭近距離開槍射擊後當場喪命，瓊多布則在隔天因傷勢過重身亡。

以色列軍方表示，憲兵部隊已對8日發生的槍擊事件展開調查，「懷疑在事件中的開槍情事不符法律」，調查結果將交給軍事檢察官，代表可能提起刑事指控。

以色列過去鮮少起訴這類案件，人權組織指出，儘管發現有不法行為，士兵也很少受到嚴懲。2016年一起備受關注的案件中，一名以色列士兵因射殺一名重傷倒地的巴勒斯坦人，僅被判犯下過失殺人罪，獲得減刑後僅服刑9個月。