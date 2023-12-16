涉鬥毆遭謀殺報復！印度17歲少年遭6人砍死　棄屍公園

▲死者被朋友灌醉後，帶到公園殺害 。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度德里一名少年與朋友相約外出喝酒，怎知就此失聯，隔日被發現陳屍在公園，而他身上更是有許多傷痕。根據法醫相驗，凶器為磚頭與刀子。警方調查後鎖定6名涉嫌重大的少年，其中一人坦言，是因為數個月前在一場鬥毆中被死者打，因此才會挾怨報復。

根據NDTV報導，當地警方15日上午7時半左右接獲通報稱，在南德里瑪爾維亞納加爾（Malviya Nagar）的沙普拉公園（Satpula）發現一具屍體，而屍體的臉部、頸部、胸部以及腹部等全身多處有刀傷。

經過警方確認，死者為住在貝古姆布爾（Begumpur）因陀羅營（Indra Camp）的17歲少年維偉克（Vivek）。維偉克14日離家，並向家人聲稱，自己要去找父親，然而當晚卻遲遲未歸。家人曾多次撥打他的電話，但是都一直處於關機狀態。

直到15日上午警方帶著維偉克屍體的照片上門調查時，他的家人才發現維偉克已經死亡。

警方當天隨即鎖定6名涉嫌重大的少年，疑似就是維偉克的朋友。其中3名未成年人已被逮捕拘留並接受警方訊問。他們則在審訊過程中透露，犯案動機為報復，因為維偉克曾在數個月前的一場鬥毆中攻擊其中一名嫌犯，懷恨在心的他便找來另外5名朋友協助犯案。

其中一人14日晚間打電話約維偉克喝酒，趁著維偉克喝醉後，便將他帶到沙普拉公園，而其餘5人則是提前在公園內埋伏，等到維偉克一到，馬上拿出預藏的2把刀與磚頭開始猛烈襲擊，最終導致維偉克死亡。