輝瑞錯估「能長期靠COVID-19吃飯」　收益銳減裁員砍研發

▲新冠疫情期間，輝瑞一度前景光明，如今卻宣布裁員等削減成本的計畫。（圖／路透，下同。）



文／中央社紐約15日綜合外電報導

輝瑞（Pfizer）藥廠靠COVID-19疫苗與抗病毒藥在疫情期間風光一時，但錯判能像流感一樣長期靠COVID獲利而重金投入，如今收益銳減得砍掉部分研發計畫與裁員度日。

華爾街日報指出，今年10月輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）與其他高層舉行員工對談時，世界各地職員莫不緊盯電腦螢幕。因為此前公司宣布將展開一項包含裁員在內的35億美元削減成本計畫；博爾拉與主管們解釋這是因應成長所需做的調整。

然而員工們並不買帳博爾拉等人的說法，有人在視訊討論區開酸「前景光明...但可能被炒魷魚」「燒垃圾的火確實光明」。

就在不久之前COVID-19疫情尚未遠揚時，輝瑞還是全球最賺錢企業之一。他們在最短時間內推出COVID-19疫苗及口服抗病毒藥物，讓公司收益飆破1000億美元，員工們士氣高昂。

但在14日，輝瑞股價收在26.13美元是2013年6月5日以來新低，今年到目前輝瑞股價下跌49%，市值蒸發1400億美元超越舊紀錄的2004年670億美元；輝瑞旗下各地8萬3000名員工裡超過2000人丟飯碗，不乏癌症科學家及在英、美等地的研發人員，一些研究計畫也被砍。

外界認為輝瑞瞬間一落千丈的原因是錯估美國民眾想法、高估COVID-19疫苗與藥品今後需求。在疫情危機解除後，疫苗與藥品銷售額掉得比公司預期更快，其他產品不足以彌補缺口。另一在疫情期間靠疫苗大賺的莫德納（Moderna）也遇到相同處境。

輝瑞COVID-19疫苗2021、2022年的年度銷售額都超過360億美元，超越過去所有單一年度的各種處方藥品。去年疫苗連同抗病毒口服藥Paxlovid，讓輝瑞的業績超越1000億美元大關。

業績亮麗也讓輝瑞決定今後靠COVID-19吃飯，向投資人保證COVID-19疫苗也會跟流感疫苗一樣常態接種，成為每年固定的可觀業績。

然而許多之前打過COVID-19疫苗的人都覺得打追加針沒用，更多人是對疫情疲乏；此外，疫苗接種與否淪為政治口水戰也衝擊施打意願。

▲後疫情時代，多重因素衝擊接種意願。（圖／達志影像／美聯社）



據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國18歲以上民眾僅17%有接種各家公司最新版的COVID-19疫苗，抗病毒藥Paxlovid也因使用量大減，聯邦政府還將上百萬份藥品退貨。

今年開年時，輝瑞預估抗病毒口服藥Paxlovid可賣出達80億、疫苗135億美元。如今業者將2023年的疫苗業績下修為125億美元，2024年疫苗連同藥品的業績預估合計僅80億美元。

莫德納COVID-19疫苗2022年賣出184億美元，預估今年只能維持60億美元以上。

華爾街日報取得公司文件披露，輝瑞已暫停或中止資助第二代COVID-19疫苗、腸道桿菌C. difficile疫苗的研發項目。

如今輝瑞表示他們將推出新產品提振業績，包含今年核准的9款新藥與疫苗，並說14日敲定收購癌症藥物研發的生技公司Seagen，到2030年底前能帶進250億美元新收益。