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韓美2024年「乙支自由護盾」聯合軍演　首納入核作戰演練

▲▼美韓將自8月22日起展開「乙支自由護盾」（USF）聯合軍演。（圖／路透）

▲美韓2024年8月「乙支自由護盾」（USF）聯合軍演將首次納入核作戰演練。（圖／路透）

文／中央社

南韓與美國當局舉行第2次「核諮商小組」（NCG）會議，商定將於2024年8月的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）年度軍演首次納入核作戰演練。

韓聯社報導指出，這將是以朝鮮半島全面開戰為背景進行的「戰區級」韓美聯合軍演首次納入核作戰演練，也是韓美雙方首次共同就北韓進行核武攻擊時，美軍採取核武報復的作戰進行演練。

南韓與美國當局於美國時間15日於華府進行核諮商小組第2次會議，南韓國家安保室第一次長金泰孝會後向媒體說明上述會議結果。

金泰孝指出，先前演練應對北韓核武攻擊時，都是單純仰賴美方核保護傘，由美軍自行採取行動；納入核作戰演練代表韓美雙方將頭到尾都共同參與、共同作戰。也因此，這次新增演練將從政府也參與的乙支自由護盾軍演開始實施。

韓美目前固定進行的戰區級年度聯合軍演包括3月的自由護盾（Freedom Shield）與8月的乙支自由護盾演習。自由護盾僅有軍隊參與，乙支自由護盾則涵蓋政府機關的緊急應對演練。

金泰孝表示，韓美雙方也決定在明年中之前制定規劃並運用核戰略的指南，明確訂定如何遏制與因應北韓核武威脅，目標在明年6月前完成延伸威懾體系建構。

會中也提及北韓可能在12月底前試射洲際彈道飛彈（ICBM）的可能性。部分意見認為，北韓這次可能試射採用固體燃料的火星-18；也有意見考量北韓11月聲稱搭載新型固體引擎的中程彈道飛彈（IRBM）引擎試驗成功，可能先以此進行試射。

這次核諮商小組會議公報指出，美方重申對南韓提供的核武等延伸威懾承諾牢不可破，不會放任北韓對美國及其盟友發動核武攻擊，遭受攻擊時將迅速採取壓倒性、決定性因應措施。

公報也提到，韓美雙方將加強國安情報共享、危機與戰時核諮商流程、核戰略規畫實施、核武力與傳統武器戰力等合作，明年夏天將在南韓舉行第3次會議。

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