馬斯克又噴「驚句」　稱多元、平等、包容也是一種歧視

▲美國企業家馬斯克多次登上全球首富寶座。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）15日表示，多元（diversity）、平等（equity）與包容（inclusion）只是另一種形式的歧視，必須停止與結束。

馬斯克在社群平台X發文，直呼「DEI必須死（DEI must DIE）。」他指出，這些價值觀的重點是要結束歧視，「而非用不同的歧視取而代之。」

馬斯克接著表示，「『多元、平等與包容』是種族歧視、性別歧視及其他主義的宣傳話術。這和其他種族主義及性別主義一樣，在道德上是錯誤的」，不會因為受眾改變就變成正確的。

▲馬斯克批評「多元平等包容」的價值觀也是一種歧視。（圖／翻攝X）



福斯與富比士等外媒報導，「DEI倡議」旨在創造更安全、更公平的工作環境，透過培訓、指導及招聘計畫等方式，確保面臨歷史性與持續歧視，或者未能充分挺身發聲的人們，在職場上擁有平等機會。

隨著此類價值觀的推廣與盛行，各國開始出現反對聲浪，右翼人士批評並抵制提倡DEI價值觀的立法者或公眾人物，宣稱這是以平等的名義，歧視或不利於特定族群的左翼活動，受害對象主要是白人男性。與此同時，也有越來越多人批評馬斯克接手後的X放大仇恨及反猶太內容。