淡水海關碼頭「屁屁龍」超萌！今起夜間點燈　恐龍迷必衝市集派對　

▲淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭打造全新裝置藝術《屁屁龍》，即日起到明年2/25舉辦「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」系列活動。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接生肖龍年，淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭打造全新裝置藝術《屁屁龍》，超萌的三角龍、劍龍、暴龍，卡在洋樓上俏皮搶蛋，吸引許多恐龍迷拍照，今（16）日起「恐龍出沒之夜」一直到明年2月，每晚夜間還有「光影廊道點燈」；除此之外也有12/23-24「恐龍音樂市集」、12/30-1/1「恐龍星光派對」等活動，一路熱鬧到明年。

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▲淡水海關碼頭今（12/16）起舉行「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」系列活動。（圖／淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館自即日起到明年2/25，在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」系列活動，活動分為三大主題，包括12/16「恐龍出沒之夜」、12/23-24「恐龍音樂市集」、12/30-1/1「恐龍星光派對」。

▲▼淡水海關碼頭超萌的《屁屁龍》，吸引許多恐龍迷合照。（圖／淡水古蹟博物館提供）

首波活動「恐龍出沒之夜」在12/16開跑，主打藝術裝置《屁屁龍》，可見到Ｑ版三角龍、劍龍、暴龍，正在淡水海關碼頭洋樓上演搶蛋戲碼，試營運期間已造成轟動，拍照人龍不斷。還有翼龍、櫛龍、雷龍等，也會在淡水河岸邊出沒，並在古蹟各個角落介紹歷史小故事，活動期間夜晚也有「光影廊道」，點燈時間為每日下午5點～晚上10點，日夜都有驚喜。

▲跟恐龍合照，還有機會拿獎品。（圖／淡水古蹟博物館提供）



12/16~12/31同步舉辦全台首次跨縣市的「四大恐龍聯合放閃」線上活動，只要與淡水古蹟博物館《屁屁龍》、新北歡樂耶誕城《馬卡龍》、國立自然科學博物館《太空龍》、國立臺灣博物館《古感龍》任一恐龍合照，並在「 淡水古蹟博物館」臉書指定貼文 完成任務，就有機會獲得恐龍相關熱門商品。

▲▼淡水海關碼頭全新裝置藝術《屁屁龍》，吸引民眾合影。（圖／淡水古蹟博物館提供）

到了歲末連續兩個周末也有活動，12/23-12/24舉行「恐龍音樂市集」，將安排歌手、管弦樂團演出，現場也有許多知名美食攤商進駐。

12/30~1/1則有「恐龍星光派對」，邀請金曲歌王Leo王、法蘭黛樂團、Control T、薄荷水晶等歌手，陪大家欣賞「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，同步推出中、英語古蹟走讀，一起迎接2024年。

▲延續耶誕老人與麋鹿卡關、喵屁卡關，今年的《屁屁龍》迎接龍年也十分可愛。（圖／淡水古蹟博物館提供）



淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，「光映淡水」已成為年度品牌活動，前年首次以裝置藝術《屁屁耶誕老人與滿臉問號麋鹿》打響名號，去年則是以《喵屁卡關》受到貓奴的熱烈歡迎。

今年主題延續以往的幽默風格，結合史實及生肖年，推出全新企劃；當年馬偕搭乘的「海龍號」載著可愛的《屁屁龍》到淡水迎接龍年，展開東西方的深度交流，並把淡水海關碼頭搖身一變成為「星光恐龍的秘密基地」，陪廣大的恐龍迷迎龍年。