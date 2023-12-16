阿根廷總統「100%薪水拿來直播抽獎」　300萬人嗨爆！女子幸運中獎

▲阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）12月10日剛就職。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷新任總統米雷伊（Javier Milei）15日利用Instagram帳號進行「直播抽獎」，而獎品正是米雷伊本人作為國會議員的最後一筆月薪，金額是210萬阿根廷披索，折合相當於2500美元（約新台幣7.8萬元）。在300萬人之中幸運中獎的是一名叫做戈梅茲（Verónica Gómez）的女性。

根據美聯社報導，米雷伊15日在直播中向大眾展示了阿根廷總統辦公室，並且抽出了他作為國會議員的最後一次月薪抽獎，「這是我作為民意代表的最後一筆薪水，因為我現在找到了一份新工作。」根據在總統府現場監督抽獎過程的公證人說法，獲獎者是一名名叫戈梅茲的女性。另據World Nation News報導稱，當天參與抽獎的有300萬人。

米雷伊2年前競選議員時承諾，當選後將把每個月的薪水捐出來，讓人民抽獎。當時他使用了「種姓」（caste）一詞來代稱建制派政治階層，並表示自己與這些享有特權者有所區別。此前24次的月薪抽獎結束後，米雷伊都會在社交平台上公布轉帳證明。

現年53歲的經濟學家米雷伊進入政壇僅僅2年就當上阿根廷總統，他也已經承諾捐出總統的薪水，「在我競選國會議員時，我承諾捐出我的薪水……如同我作為民意代表時信守諾言般，我擔任總統後也會持續此承諾。」他15日的直播中表示，自己現階段的首要任務就是終結惡性通膨危機，同時呼籲人民不要被悲觀情緒擊垮。