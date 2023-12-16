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女客醉倒沒人發現！　酒吧打烊「她受困一夜」隔天陳屍廁所

▲▼ 酒吧。（圖／CFP）

▲ 女子獨自在酒吧喝酒，隔天被發現時已經身亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起離奇事件，一名女子獨自在酒吧喝得爛醉，沒人注意到她倒在廁所裡，酒吧打烊上鎖後受困店內一夜，隔天被發現時已經身亡，死因仍有待調查。

根據《每日郵報》，本案發生於伍斯特郡（Worcestershire）德羅伊特威奇（Droitwich）的酒吧Railway Inn，死者是一名住在附近的50多歲女子，是這家酒吧的常客，3日晚間和往常一樣到店裡喝酒，去上廁所後卻沒有再回到位子上。酒吧關門上鎖後，女子被獨留在廁所內，隔天早上店員發現時她已經身亡，趕緊報案。

受到寒流影響，3日晚間當地氣溫降至接近0度。目前不清楚女子當時是在廁所睡著或昏倒，死因是體溫過低或突發疾病也有待相驗。

附近一名居民透露，「我聽說她是愛爾蘭人，經常光顧這家酒吧。到底發生什麼事還不清楚，但我聽說她是心臟病發」；另一名居民則稱，「不知道她是在廁所睡著還是有什麼疾病，但那個周末確實很冷」，「這太令人難過了。」

酒吧一名發言人則表示，「在這個悲痛時刻，我們向死者親屬表示最深切的哀悼」，但稱調查正在進行中，目前無法進一步置評。

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