川普離開白宮前　2700頁「通俄門」機密文件消失！至今找不到

▲ 川普任期間消失的重要資料去處至今成謎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒爆料，美國前總統川普任期最後幾天，一份厚達2700頁的重要文件不翼而飛，至今未能尋獲，其中包含俄羅斯干預2016年由川普獲勝的美國大選、川普與莫斯科關係相關的高級機密，令美國情報界憂慮。

CNN於15日率先披露，川普總統任期僅剩幾天時，一本10英寸（25.4公分）的活頁夾消失不見，裡頭有2700頁針對俄羅斯涉嫌干預2016年大選的評估、川普與莫斯科關係相關調查的高度敏感資料。

這令情報官員十分憂心，因為其中包含美國與北約盟國蒐集的原始情報，可能洩露情報來源與情蒐方法，以致於參議員情報委員會成員去年曾聽取相關簡報。

《紐約時報》等美媒援引知情人士說法報導，川普卸任前曾指示中央情報局（CIA），將這份文件送到白宮，準備解密聯邦調查局（FBI）針對通俄門的「交火颶風」（Crossfire Hurricane）調查行動相關資料。

他執政最後幾小時內，白宮內部製作多份經過刪減的副本，曾短暫提供給國會共和黨人和右翼媒體。然而，時任白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）後來稱需要進一步遮蔽機密訊息，要求收回副本後便未重新提供。

拜登宣誓就職的幾分鐘前，米道斯匆忙趕到司法部，親手提交未經刪減的文件副本，以進行解密前的最後審查，但經過多年後，儘管川普授權解密，司法部仍未公布所有文件，僅有其他經過不同程度編輯的副本被送進國家檔案館。

在川普任期最後幾小時的混亂中，包含原始情報且未經編輯的版本便憑空消失，至今仍未尋獲。FBI幹員去年8月突襲佛州的川普海湖莊園，也未能找到這份資料。