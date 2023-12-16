日17歲少年全麻拔牙「腹部詭膨脹」！　氧氣管誤插食道缺氧慘死

▲日本一名發展遲緩少年在全麻手術中，因為氧氣管誤插進食道，導致缺氧死亡。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名發展遲緩的17歲男學生在全身麻醉下接受拔智齒手術，怎知醫療團隊卻將氧氣管誤插進少年的食道內，導致他嚴重缺氧，搶救1個月後仍不治身亡。根據急救人員表示，在接獲通報將少年轉送醫院治療時，注意到少年的腹部出現不正常的鼓起，因此才緊急將氧氣管拔除，重新插進氣管內。

根據《讀賣新聞》報導，大阪府一名就讀於特殊學校高中三年級、患有發展遲緩的17歲少年7月13日在堺市一間專門治療身心障礙者的牙醫診所接受智齒拔除手術。醫師指出，像少年一樣患有發展遲緩等對於痛覺較敏感的病患，在拔牙時，多會使用全身麻醉的方式進行。

手術當天，醫療團隊在下午1時開始進行麻醉，並準備展開拔牙手術。由於全身麻醉時患者無法自主呼吸，因此需要將氧氣管插入鼻腔深處的氣管，並將氧氣送往肺部。而過程中麻醉醫師也必須不斷檢查病患的血氧飽和度與呼氣中的二氧化碳濃度。

在麻醉過程中，醫療團隊雖然已經將氧氣管插入，但是男學生卻呈現缺氧狀態，原本應該在96%以上的血氧飽和度暴跌至不到30%，並在1個半小時後心肺功能停止，雖然隨即被送往堺市綜合醫療中心搶救，但仍在8月9日因缺氧性腦症死亡。

根據救護人員證詞，在接收少年時，發現他的腹部有不正常鼓起，因此連忙將氧氣管拔除，再重新插入氣管，據悉，牙醫診所疑似誤將氧氣管插入食道，才會導致少年缺氧。

少年的家屬完全無法想像，為何只是拔個牙，兒子卻因此喪命，且當初為了孩子安全，特意選擇在專門治療身心障礙者的牙醫診所就診，卻還是因此斷送孩子性命，讓他們無法接受。