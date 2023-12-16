機場員工偷撬行李「狂盜6600多萬財物」　躲貨艙內爽挑名錶珠寶

▲西班牙國民警衛隊查獲機場員工偷竊的贓物。（圖／翻攝guardiacivil.es，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西班牙國民警衛隊15日宣布，渡假勝地特內里費島（Tenerife）瑞伊納索菲亞機場（Sur-Reina Sofia）的14名員工被捕，這些人涉嫌撬開旅客行李偷竊，贓物總價值高達195萬3571歐元（約新台幣6684萬元），還有另外20名職員也被懷疑參與犯案，正在接受調查。

綜合外媒報導，警方接獲大量旅客報案後著手調查，在14名員工的機場儲物櫃、汽車及住宅搜出大量贓款與贓物，包括1.3萬歐元現金（約新台幣44萬元）、29塊名錶、22支手機、多種電子設備、120件珠寶，其中還包括黃金。

西班牙國民警衛隊表示，嫌犯趁著裝卸行李時下手，刻意放慢工作速度，在貨艙裡戳破拉鍊、撬開行李箱，「一旦他們從裡面取出感興趣的物品，包括珠寶、手機、手錶及電子設備，就會再次拉上拉鍊，沒有留下任何行李箱被動過的痕跡。」

此外，14名嫌犯還有明確分工，分別負責選擇下手航班、藏匿贓物、把財物運出機場、在珠寶店或網路銷贓，甚至是分配贓款等。他們如今面臨加入犯罪集團、暴力搶劫與洗錢等指控。

特內里費島是西班牙加那利群島之中面積最大、人口最多的島，廣受避冬的北歐旅客歡迎。島上共有2座國際機場，根據西班牙機場管理局（Aena）數據，這次案發的瑞伊納索菲亞機場去年湧入1080萬人次旅客，成為全西班牙第七大的繁忙機場。