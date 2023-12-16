日式暖心！高中同學天天拜託他幫忙吃便當　10年後才知感人真相

▲日本網友自爆高中時沒錢吃飯，同學為了幫忙他，特地準備超大便當分他一起吃。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

看似簡單的午餐便當可能對某些人來說是奢侈的一餐，一名日本網友近日在網上分享一個暖心事件，高中時期沒錢吃飯的他，竟默默被同學援助而度過危機，直到10年後他才知道同學背後的用心。

日本一名網友「readeigo」在社群平台發文表示，自己高中時期非常窮困，有時候連每天中午都買不起飯。幸好他有一位同學食量很小，母親卻每天都給他準備超大份量的便當，讓他每天都煩惱吃不完。

這名同學擔心自己吃不完，浪費母親用心準備的便當，回家後如果母親看到剩菜會難過，但自己又吃不下這麼多，於是他都會主動把便當分一點給原PO幫忙吃，讓他中午都可以順道享用中餐，自己便當菜也不會浪費。

兩人因此變成十分要好的朋友，多年來還會保持聯繫。時間過了10年，最近原PO跟朋友電話聊天時，原PO才從對方口中得知，原來高中時期，當時朋友家人得知他沒錢吃飯，因此才故意準備超大份量的便當，讓他可以中午不用餓肚子，一起分享便當食用，也不會傷了他的自尊心。當年看似是幫忙解決朋友的超大便當困擾，其實背後隱藏朋友的另類用心，雖然初衷是為了幫助他人，但的確也是不想便當吃不完，讓媽媽傷心。

貼文曝光暖哭不少網友，紛紛大讚網友朋友太溫柔，「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」；也有人感動直呼「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」。

更多鏡週刊報導

和台灣不同！曝日本超商「買一送一」眉角 作家提醒：觀光客不划算