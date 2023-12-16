　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

▲▼南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝飛抵華府出席NCG會議。（圖／達志影像）

▲南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝飛抵華府出席NCG會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅今年4月底在白宮簽署《華盛頓宣言》，其中包括美韓兩國同意成立「核磋商小組」（NCG），第二場會議則在華府舉行，美國在聲明中重申透過包括核武在內的所有軍事力量協防南韓的堅定立場，而北韓（朝鮮）一旦使用核武攻擊美國與包括南韓在內的同盟國，將迎來政權覆滅的結局。

根據《韓聯社》，美國與南韓於當地時間15日在華府召開「核磋商小組」（NCG）成立以來的第二次會議，美國由白宮國安會議情報資深主任比塔（Maher Bitar）、南韓則由國家安保室第1次長金泰孝出席，60多名與會人士來自情報機構、南韓聯合參謀本部、駐韓美軍、美國戰略司令部與印太司令部，雙方在歷經7個多小時的會議後發表聯合聲明。

美國重申透過強化核保護傘協防南韓的立場，「美方在此重申，透過動用包括核武在內的所有範疇力量，達到對於大韓民國（南韓）擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的協防承諾維持不變。（美方）無法容忍北韓對於美國和同盟國的核武攻擊，（一旦使用核武），則金正恩政權將走向覆滅。」

美國在聲明強調，一旦北韓使用任何核武攻擊南韓，則美方將立刻對北韓採取具壓倒性、且具決定性的攻擊。

核磋商小組（NCG）今年4月成立以後，繼7月在南韓首爾召開首次會議，第二次會議則首次在美國華府召開。美國與南韓評估，雙方之間的情報共享程序、戰時核武協議程序、核武與核戰略計劃、核力量與常規戰力（CNI）、戰略訊息、減緩危機舉措等合作正逐漸深化。

此次會議上，美國與南韓決定將建構核武危機爆發時兩國領袖能夠即時通話的系統。南韓政府關係人士向記者透露，美國與南韓總統已經拿到了供雙方互相即時溝通的攜帶裝置，該攜帶裝置可以抵禦電磁輻射攻擊，在核武危機爆發時協助雙方順利進行溝通。

金泰孝在記者會上表示，雙方計畫將核武作戰腳本納入包括乙支自由之盾（UFS）等美韓聯合軍演；而美韓雙方的軍事合作，從一旦北韓使用核武攻擊時由美方主動提供的核保護傘之概念，升級為美韓雙方從危機爆發之初共同思考、籌備、軍演，且一同執行對策。

另外，金泰孝也透露，下一次（第三次）的核磋商小組（NCG）會議將預定於明年6月召開。

ET快訊
肯德基「隱藏代碼」被挖出！　下殺47折
被酸「演唱會就在說生病」　詹雅雯親揭真相反擊！
黃捷「超商妹認親卡」搶爆了！　遭酸「脫衣賣肉」沒在怕
參選人財報曝光！　他投資破11億
炎亞綸獲不起訴「宣布回來了」！　最新近照曝光
快訊／金門颳「8級強陣風」　小三通全天停航
快訊／板橋死亡車禍！　騎士遭輾爆頭慘死
炸雞桶買1送1提前喊卡！　拿坡里道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓自誇國力今年「達到最強」！　嗆美國無法對擁核說三道四

機場員工偷撬行李「狂盜6600多萬財物」　躲貨艙內爽挑名錶珠寶

大廚曝「麥當勞薯條」好吃秘訣！　3招教你在家複製美味

美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

獵殺哈瑪斯領袖！以色列傳「祭千萬懸賞金」　美官員：他來日無多

傳以色列「淹沒哈瑪斯隧道」！　水攻加薩3大隱憂曝光

半島電視台攝影師「被以色列炸死」　救護車等5小時！命喪加薩南部

人妻1招躲過哈瑪斯性虐！與3孩遭軟禁7周　目睹丈夫、女兒被殘殺

日本財務省確定了！　明年7月正式發行「新版紙鈔」

比利時前議員被中國收買　所屬政黨開除、親俄歷史引議

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

北韓自誇國力今年「達到最強」！　嗆美國無法對擁核說三道四

機場員工偷撬行李「狂盜6600多萬財物」　躲貨艙內爽挑名錶珠寶

大廚曝「麥當勞薯條」好吃秘訣！　3招教你在家複製美味

美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

獵殺哈瑪斯領袖！以色列傳「祭千萬懸賞金」　美官員：他來日無多

傳以色列「淹沒哈瑪斯隧道」！　水攻加薩3大隱憂曝光

半島電視台攝影師「被以色列炸死」　救護車等5小時！命喪加薩南部

人妻1招躲過哈瑪斯性虐！與3孩遭軟禁7周　目睹丈夫、女兒被殘殺

日本財務省確定了！　明年7月正式發行「新版紙鈔」

比利時前議員被中國收買　所屬政黨開除、親俄歷史引議

東埔國小「綠建築」新校舍落成　融入布農文化更符教學需求

貿易壁壘恐致ECFA中斷　侯友宜嗆：賴清德吹牛GDP達3.5％從哪來？

7歲過後毛孩心臟病機率提升　把握「3重點」每半年健檢護健康

北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

美批准94億最新對台軍售　總統府：深化台美安全夥伴關係

教育部第19屆技職之光　崑山科大3生獲證照達人獲獎私科之最

檢調約談41里長挨批　許淑華籲司法公正：不要冤枉好人也不要縱容壞人　

2023殯葬業大變動　3龍頭大亨全現「人生變數」

EVA迷聖堂！綾波零等身模型、初號機、朗基努斯之槍...12月底高雄登場

「牙刷和毛巾」會放浴室內？他遇1情況改放外面　醫曝換新時間點

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

日餐館撤禁中國人公告　老闆新招惹議

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知被扣4.4萬

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

日本明年7月正式發行「新版紙鈔」

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

烏官員吵架　氣到丟3枚手榴彈

以色列人妻遭軟禁7周　1招躲過哈瑪斯性虐

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

理髮店一堆客人光頭　警破獲毒窟

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

美批准對台最新一波軍售　金額高達94億台幣

更多熱門

相關新聞

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

南韓大田市10月發生一起離譜事件，5名高中生被控將一名女同學監禁在一間汽車旅館，不僅對她集體性侵，還揚言「要讓妳不孕」，甚至用手機開視訊直播過程。儘管他們都在法庭上承認涉案，卻仍不斷推卸責任。

朝九晚五上班太痛苦　女大生拜託大家讓她紅

朝九晚五上班太痛苦　女大生拜託大家讓她紅

KIA EV9預售接單破200張

KIA EV9預售接單破200張

量子技術破解所有加密　大國盼捷足先登

量子技術破解所有加密　大國盼捷足先登

拔4官！岸田內閣新體制上路

拔4官！岸田內閣新體制上路

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓美國核磋商小組NCG

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

資生堂千金3度隆乳！

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面