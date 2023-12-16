美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

▲南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝飛抵華府出席NCG會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅今年4月底在白宮簽署《華盛頓宣言》，其中包括美韓兩國同意成立「核磋商小組」（NCG），第二場會議則在華府舉行，美國在聲明中重申透過包括核武在內的所有軍事力量協防南韓的堅定立場，而北韓（朝鮮）一旦使用核武攻擊美國與包括南韓在內的同盟國，將迎來政權覆滅的結局。

根據《韓聯社》，美國與南韓於當地時間15日在華府召開「核磋商小組」（NCG）成立以來的第二次會議，美國由白宮國安會議情報資深主任比塔（Maher Bitar）、南韓則由國家安保室第1次長金泰孝出席，60多名與會人士來自情報機構、南韓聯合參謀本部、駐韓美軍、美國戰略司令部與印太司令部，雙方在歷經7個多小時的會議後發表聯合聲明。

美國重申透過強化核保護傘協防南韓的立場，「美方在此重申，透過動用包括核武在內的所有範疇力量，達到對於大韓民國（南韓）擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）的協防承諾維持不變。（美方）無法容忍北韓對於美國和同盟國的核武攻擊，（一旦使用核武），則金正恩政權將走向覆滅。」

美國在聲明強調，一旦北韓使用任何核武攻擊南韓，則美方將立刻對北韓採取具壓倒性、且具決定性的攻擊。

核磋商小組（NCG）今年4月成立以後，繼7月在南韓首爾召開首次會議，第二次會議則首次在美國華府召開。美國與南韓評估，雙方之間的情報共享程序、戰時核武協議程序、核武與核戰略計劃、核力量與常規戰力（CNI）、戰略訊息、減緩危機舉措等合作正逐漸深化。

此次會議上，美國與南韓決定將建構核武危機爆發時兩國領袖能夠即時通話的系統。南韓政府關係人士向記者透露，美國與南韓總統已經拿到了供雙方互相即時溝通的攜帶裝置，該攜帶裝置可以抵禦電磁輻射攻擊，在核武危機爆發時協助雙方順利進行溝通。

金泰孝在記者會上表示，雙方計畫將核武作戰腳本納入包括乙支自由之盾（UFS）等美韓聯合軍演；而美韓雙方的軍事合作，從一旦北韓使用核武攻擊時由美方主動提供的核保護傘之概念，升級為美韓雙方從危機爆發之初共同思考、籌備、軍演，且一同執行對策。

另外，金泰孝也透露，下一次（第三次）的核磋商小組（NCG）會議將預定於明年6月召開。