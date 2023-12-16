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人妻1招躲過哈瑪斯性虐！與3孩遭軟禁7周　目睹丈夫、女兒被殘殺

▲▼ 以色列人妻遭軟禁7周　1招躲過哈瑪斯性虐 。（圖／翻攝自以色列郵報）

▲阿爾莫格與3個孩子目睹丈夫與女兒被哈瑪斯殺害。（圖／翻攝自以色列郵報）

記者王佩翊／編譯

以色列一名人妻在親眼目睹丈夫與大女兒遭到哈瑪斯武裝分子殺害後，她與其他3個孩子隨即被綁架至加薩軟禁。她成功在11月獲釋，如今則站出來分享被囚禁7周的點點滴滴。她提到，由於自己是一名社工，因此被綁期間試圖花大量時間與哈瑪斯守衛交談，也成功讓她與孩子免於身體虐待。

根據《紐約時報》報導，48歲以色列婦女阿爾莫格（Chen Goldstein-Almog）一家10月7日在以色列南部的卡法阿扎（Kfar Aza）遭到哈瑪斯攻擊，阿爾莫格的丈夫納達（Nadav）與20歲正在服役的大女兒任（Yam）當場被殺害，而她與17歲小女兒阿加姆（Agam）、11歲大兒子加爾（Gal）、9歲小兒子塔爾（Tal）則是被武裝分子綁架。

她本周受訪並公開了被綁架時的細節，她說，4人大多數情況下被關押在加薩地區一間公寓的房間內，除了清晨能夠呼吸到一點新鮮空氣外，大部分時間都處於門窗緊閉的狀態。不過隨著以軍不斷襲擊加薩，哈瑪斯成員也多次將她與孩子們轉移到不同的公寓、隧道、一座清真寺以及被炸毀的超市。

她回憶道，每一次的轉移都令人恐懼，因為綁架他們的武裝分子似乎不知道該怎麼做。例如在某次轉移行動中，她看到哈瑪斯成員互相商議，但是臉上寫滿無助，且當時已是半夜，四周一片黑，當他們走到街上時，突然傳來一聲槍響，他們隨後被壓在牆上，而此時她也目擊到一個雷射點，疑似是被以色列空軍盯上並瞄準。

儘管7周的時間讓她與孩子驚心動魄，但她也直言，可能因為自己是社工，知道如何與人進行長時間且深入的對話，因此她不斷試圖與守門的武裝分子對話，以確保她和孩子的安全。有時候對話會持續數小時，而這也的確讓他們比較受尊重，她與孩子都沒有受到身體虐待，而她也清楚知道，有很多人質其實都曾遭到凌虐與性侵。

她說，守門的哈瑪斯武裝分子還教她兒子加爾250個阿拉伯單字，甚至帶了一本筆記本給他學習。一家人也經常和守衛討論要吃什麼，雖然大部分時間還是靠著皮塔餅與羊乳酪果腹。

守門的警衛坦言自己是哈瑪斯成員，據悉，帶頭的守衛似乎受過教育，會說希伯來語，甚至還曾經邀請阿爾莫格一起到廚房做飯，不過依舊會隨時攜帶手槍。通常警衛會讓他們上廁所、睡覺。

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