北韓人民偷賣牛肉「嚐禁忌美味」　9男女慘被綁木樁！公開處決虐屍

▲北韓將私下賣牛肉的人民公開處決。圖為金正恩為了慶祝軍事偵察衛星發射成功，舉行的一場慶功宴。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓元首金正恩11月才辦慶功宴，邀一群官員品嚐美酒佳餚以慶祝自研衛星發射成功。然而，近期卻傳出北韓9名男女因「販賣牛肉」觸法，慘遭公開處決。一名居民透露，當天行刑場約聚集了2萬5000多名群眾，見證被綁在木樁上的死刑犯們遭到軍人逐一槍決的過程，犯人死後遺體甚至被用特殊的重機槍繼續射擊。

▲北韓最高領導人與金正恩女兒金主愛出席慶功宴，享受美酒佳餚，人民卻不准吃牛肉。（圖／達志影像／美聯社）

事件消息最先由DailyNK Japan、美國自由亞洲電台（RFA）等外媒揭露，而後南韓東亞日報、中央日報等多家媒體也引述相關報導。DailyNK Japan表示，在北韓，牛隻比起被當作肉品食物，更普遍是作為重要生產工具，平民很少能吃到牛肉，甚至有人因為未經當局許可就食用或販售牛肉而被處決，因此牛肉又被稱作是「禁忌的美味」。

外媒報導稱，北韓當局今年8月30日，在靠近中國吉林省的北部邊境城市惠山市一處機場空地上，公開處決了7名男性與2名女性，他們涉嫌自2017年至2023年2月間，非法銷售2100多頭因病死亡的牛隻，他們成立流通牛肉的地下組織，供應肉品給首都平壤的飯店與營業場所。

據悉，9名死刑犯身分包含北韓兩江道家畜檢疫所所長、兩江道商業管理所銷售員、農場幹部、平壤某飯店負責人、在軍隊服役期間擔任保衛部士兵的大學生等。北韓的朝鮮人民軍特別法庭宣讀被告人的罪名後，便用多把重機槍綑綁結合而成的高射槍，逐一對被告進行槍決，然後再次向屍體開槍射擊。

▲金正恩與金主愛11月30日訪問朝鮮人民軍空軍總部時，軍方也有設宴。（圖／路透）

一名目睹公開處決的居民表示，當天有2.5萬多人聚集在行刑現場，人多到填滿整個山頭，惠山市當局下令各個工廠、農場與市場關閉一天，從17歲到60歲「可以走路」的人民都要到現場觀看行刑，「9人被綁在木樁上遭槍殺的那天，軍人將他們包圍著，說是一定要仔細地看好了那個情景。」

據報導，部分目擊者表示，「殘酷的場面一直反覆出現在夢中」、「只是賣掉病死的牛，是必須判處死刑的罪過嗎？」也有人質疑被告們是否真的賣掉了2100頭牛，懷疑可能是新冠疫情後經濟困頓加劇，當局想利用恐怖政治掌控民心。

RFA報導稱，北韓最高領導人金正恩執政初期為了擺脫殘忍的獨裁者之子的形象，禁止對一般人民進行公開處決，但在新冠疫情重挫北韓經濟之後，公開槍決的情況再次回歸於北韓社會。根據南韓轉型正義工作組織（Transitional Justice Working Group）一份2021年報告顯示，依照600多名脫北者陳述，北韓從2011年到2018年至少有27次公開處決。