傳以色列「淹沒哈瑪斯隧道」！　水攻加薩3大隱憂曝光

▲哈瑪斯打造的隧道，據稱遍布整個加薩地區。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

一名美國官員12日向CNN透露，以色列正在試驗，抽取海水淹沒哈瑪斯的地下隧道。但CNN指出，這個方法既困難又有爭議，即使水量夠多、水壓夠高，恐怕也僅能取得部分成功，還要冒著汙染淡水供應、破壞地表基礎設施，以及人質喪命的風險。

根據這位美國官員說法，以色列也還不確定水攻是否有效，但向華府保證正在謹慎行事，只會在被認定沒有人質的隧道進行試驗。以色列國防軍則尚未回應CNN的置評要求。

對此，哈瑪斯位於黎巴嫩的領袖哈姆丹（Osama Hamdan）14日聲稱隧道能夠抵禦洪水，並且「是由訓練有素且受過良好的工程師打造，他們考量了所有來自（以色列）占領區的可能攻擊，包括注水。」

▲一名巴勒斯坦青年走在哈瑪斯管理的地下隧道。（圖／達志影像／美聯社）



哈瑪斯2007年控制加薩以來，打造了龐大且複雜的地下隧道系統，足以容納戰士、武器、商品甚至車輛，在以色列與埃及長達17年的封鎖中，運送人員、貨物、燃料等物資，成為當地經濟命脈。據悉，其中一些路段有水泥牆強化，或者透過金屬門相互隔離，並非完全相互連通的。

CNN指出，哈瑪斯曾宣稱隧道總長度達500公里，但加薩走廊長約41公里、寬約12公里，因此這個說法無法核實。儘管尚不清楚以軍試驗規模與細節，但若要取得成功，水壓必須高到足以摧毀水泥牆與金屬門。

此外，水攻也可能對這片土地造成毀滅性影響。希伯來大學的軍事歷史學家歐巴奇（Danny Orbach）指出，加薩屬於沙地地質，「這意味著海水可能往下滲漏，並且破壞含水層及飲用水」，如果整個隧道網絡都被淹沒，地表上的建築物也可能倒塌。

▲在加薩行動的以色列士兵。（圖／路透）



不過，一些專家認為，以色列可能不追求立刻完全摧毀隧道，而是要讓它們失去功能。「華盛頓中東政策研究所」反恐及情報計畫主任萊維特（Matthew Levitt）說，從以色列的角度來看，這仍是最重要的軍事關鍵基礎設施目標之一，「可以肯定的是，以色列不論如何都會設法癱瘓哈瑪斯的隧道系統。」

對於以色列當局而言，最大隱憂則是人質的生命安全。此前，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日表示「不可能現在把所有人質帶回家」，引爆家屬怒火。以色列國防軍15日證實，部隊在加薩作戰時誤殺3名人質，也讓家屬憤怒上街抗議。

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