以色列軍方認「搞錯」誤殺3人質！　家屬氣炸湧上街抗議

▲以色列人質家屬持續在特拉維夫街頭抗議要求釋放人質。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍證實,以軍在加薩走廊作戰時,誤將3名以色列人質視作威脅殺害,目前軍方正在進行相關調查,數十名人質家屬也憤怒地聚集在特拉維夫街頭,要求政府立刻帶回所有人質。

根據《路透社》報導,以色列軍方15日證實,以軍在加薩走廊西傑亞區(Shejaiya)的對戰中,以色列國防軍(IDF)錯誤地將3名以色列人質視作威脅,朝他們開火後導致3人身亡。軍方已向3人的家屬表達哀悼之意,同時承諾所有調查將完全透明。

Earlier today, the IDF shared that during battles in Shejaiya, Israeli troops fired at three Israeli hostages whom they mistook for Hamas terrorists. Alon Shamriz (26), Samar Talalka (22), and Yotam Haim (28) were tragically killed. May their memories be a blessing. pic.twitter.com/ARHi7nAQZp