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哈利王子贏了！　告英國小報竊聽勝訴「獲賠561萬」

哈利王子贏了！　告英國小報竊聽勝訴「獲賠561萬」

▲哈利王子被法院認定是竊聽受害者。（翻攝X@queen_meghan14）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）控訴英國「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers，MGN）非法竊聽一案今（15日）宣判，英國高等法院裁定哈利王子是遭竊聽的受害者，判他勝訴，該報業集團須向哈利王子支付14萬600元英鎊（約新台幣561萬5,117元）賠償金。

綜合《BBC》《美聯社》報導，現居美國加州的哈利王子今年6月對MGN提告，指控該報業透過駭客竊聽他的電話，以蒐集報導內容。哈利王子同時成為130多年來第一位在證人席上作證的英國王室高級成員。

英國高等法院法官范考特（Timothy Fancourt）今指出，哈利王子於2006年到2011年間遭受「大規模」電話竊聽，法官認定，在33篇《每日鏡報》撰寫哈利王子的相關報導中，有15篇內容是透過竊聽、或其他非法方式蒐集而來。

法官也指出，英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）在擔任《每日鏡報》編輯時，就知道電話竊聽事件，並參與其中，而他在開庭時沒有出庭作證。法官同時批評《每日鏡報》前行政總裁貝利（Sly Bailey）對駭客行為視而不見。

哈利王子並不是唯一對MGN提告提告的人，英國演員邁克爾勒威爾 （Michael Le Vell）、妮基山德森（Nikki Sanderson）等人也與哈利王子一齊提告。此外，哈利王子參與的訴訟還包含對《每日郵報》出版商聯合報業、以及對英國政府的維安訴訟等。

對於判決結果，哈利王子透過委任律師大衛謝伯恩（David Sherborne）發聲明稱這是重大的勝利，「今天是真相以及當責的重大日子。」並補充說道，根據判決，英國小報10多年來廣泛運用非法手段蒐集資訊，竊聽包含演員、運動員、名人等，受害人數多達100多人。

哈利在聲明中表示：「有人告訴我，屠龍會讓你被燒死，但有鑑於今日的勝利，以及為自由、誠實的媒體採取必要行動的重要性，這個代價是值得的。」更說：「任務將持續進行。」而吞敗的MGN則發聲明表示，為歷史錯誤行為「毫無保留地道歉」。

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