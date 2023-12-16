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貨輪接連遇襲！　全球「2大海運集團」暫停紅海航線

▲▼葉門叛軍「青年運動」於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門叛軍「青年運動」於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」近日幾乎每天朝在紅海航行的貨輪、商船或軍艦發動攻擊，導致紅海水域航行風險升高，丹麥全球航運巨擘馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）與德國赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）已宣布，將暫停所有紅海航線，恐進一步衝擊全球海運供應鏈。

根據BBC報導，葉門叛軍「青年運動」近日幾乎每天朝在紅海航行的船隻發動攻擊，馬士基集團旗下貨輪「快桅直布羅陀號」（Maersk Gibraltar）也遭遇攻擊，該集團發布聲明指，「最近在該地區對商船的襲擊行為令人震驚，對海運人員的安全構成重大威脅，我們已經指示該地區所有必需經過曼德海峽（Mandab Strait）的船隻暫停航行，直到另行通知。」

除了馬士基集團外，德國赫伯羅德輪船也決定跟進暫停紅海航線，直到18日為止；該集團旗下一艘貨輪同樣在最近遭到襲擊。

▲▼曼德海峽是連結紅海與阿拉伯海、印度洋的重要航線。（圖／翻攝自Google Map）

▲曼德海峽是連結紅海與阿拉伯海、印度洋的重要航線。（圖／翻攝自Google Map）

紅海是全世界最重要的石油與燃料運輸路線之一，而連接紅海與阿拉伯海的曼德海峽，位於阿拉伯半島的葉門，還有非洲的索馬利亞、吉布地與厄利垂亞之間，被稱為全世界最危險的航道之一，而這條路線也是船隻從南部跨越紅海、穿越蘇伊士運河到地中海的必經道路。

據了解，每年約有1.7萬艘船隻行經此航線，占全球貿易經濟的10％，任何通過蘇伊士運河進出阿拉伯海、印度洋的船隻都要經過此航線，如果航線持續暫停，意味著船隻必須繞行更遠的非洲南端好望角，預計將衝擊全球海運供應鏈。

代表英國貿易商的「出口與國貿協會」（Institute of Export and International Trade）總幹事佛喬尼（Marco Forgione），馬士基集團在一個最困難的時期暫停了航線，「這將影響供應鏈中的每個環節，可能會讓關鍵產品無法在聖誕節前及時到達目的地。」

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關鍵字：

紅海海運曼德海峽蘇伊士運河葉門

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