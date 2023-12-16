　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國青少年西班牙旅行失蹤「6年後現身法國」　 母親仍人間蒸發

▲▼巴蒂（Alex Batty）11歲的模樣。（圖／路透）

▲巴蒂（Alex Batty）11歲的模樣。（圖／路透）

文／中央社

法國南部城市土魯斯（Toulouse）當局今天說，一名6年前失蹤的英國青少年已在法國南部被找到。根據和他相遇並通知警方的司機表示，他逃離一個靈修山地社區。

當地檢察官辦公室告訴路透社，青少年的家人已經確認他是來自大曼徹斯特（Greater Manchester）的巴蒂（Alex Batty）。

檢察官辦公室發言人說：「他應該很快就會返回英格蘭。」發言人也說，英國當局正針對巴蒂失蹤一案展開刑事調查。

當時11歲的巴蒂是在2017年和母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。

送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）告訴法國地方日報「南方電訊報」（La Depeche）：「他告訴我，他從山上出發後已經走了4天。」阿西迪尼發現這名青少年在土魯斯周邊地區一條公路上徘徊。

「南方電訊報」率先報導巴蒂現身的消息。報導中提及，這名少年生活在庇里牛斯山（Pyrenees）山區一個靈修社區中，這個社區吸引來自歐洲各地的逃避現實者、追求另一種生活方式而聞名。

巴蒂的母親在2017年和兒子一起失蹤，至今下落不明。

阿西迪尼說：「他告訴我，他的母親有點（怪），雖不是瘋了，但精神狀態有點怪異，…，和一群人待在山裡。」

阿西迪尼表示：「他住在那裡似乎並不痛苦，但他很高興能離開。」

ET快訊
他當兵抽到「籤王海陸」！過來人揭3優勢：其實不錯
林宥嘉唱一半突「甜蜜告白」　高調放閃愛妻
女房務到職4天「被全公司討厭」！原因曝光鄉民也氣炸
韓5高中生「集體性侵女同學」！　開直播喊：讓妳不孕
不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭村幹部開會吵架　他氣到「丟3枚手榴彈」1死26傷！影片曝光

美國會通過法案　禁總統單方面決定「退出北約」！外媒：防範川普

英國青少年西班牙旅行失蹤「6年後現身法國」　 母親仍人間蒸發

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知「被扣4.4萬消防隊費」

頭部重達28公斤！3歲「大頭娃娃」病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

普丁被AI分身直球問「你有很多替身嗎」　讓他罕見陷入猶豫

荷蘭推「大麻合法化試驗計畫」！2城市已上路　盼4年消除灰色地帶

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

基隆房屋坍塌「2樓地板砸落」　粉塵直噴！鐵皮壓毀整排機車

直擊昌平地鐵事故車廂變形

烏克蘭村幹部開會吵架　他氣到「丟3枚手榴彈」1死26傷！影片曝光

美國會通過法案　禁總統單方面決定「退出北約」！外媒：防範川普

英國青少年西班牙旅行失蹤「6年後現身法國」　 母親仍人間蒸發

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知「被扣4.4萬消防隊費」

頭部重達28公斤！3歲「大頭娃娃」病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

普丁被AI分身直球問「你有很多替身嗎」　讓他罕見陷入猶豫

荷蘭推「大麻合法化試驗計畫」！2城市已上路　盼4年消除灰色地帶

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

烏克蘭村幹部開會吵架　他氣到「丟3枚手榴彈」1死26傷！影片曝光

美國會通過法案　禁總統單方面決定「退出北約」！外媒：防範川普

英國青少年西班牙旅行失蹤「6年後現身法國」　 母親仍人間蒸發

樂天新秀回饋母校　送上太陽眼鏡+保養禮盒

GG罹癌只能「斷根求生」！有紅斑等5症狀要注意　醫曝唯一預防法

獨／洪曉蕾西班牙插管後首露面　與王世均吳淡如合作賣年菜

范文芳傳授「好眠秘訣」：手機不進臥室、別帶著情緒睡覺

關務人員放水讓7萬條加熱菸流入市面　關務署：主動調查移送

醫美品牌深耕體育摘體育推手獎　董事長盼拋磚引玉

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知「被扣4.4萬消防隊費」

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

國際熱門新聞

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

正妹奶彈狂晃　玩遊樂設施全程晃甩

吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知被扣4.4萬

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

普丁被AI分身直球問：你有很多替身嗎

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

荷蘭大麻合法化試驗計畫上路！欲消除法律灰色地帶

國中妹要求肉體授課　男家教不敢講

更多熱門

相關新聞

空中「死亡之輪」表演　男10m高處墜地

空中「死亡之輪」表演　男10m高處墜地

英國馬戲團近來在當地表演傳出意外，特技人員進行危險的「死亡之輪」表演時，意外失足從10公尺高空墜地，當場摔斷身上多處骨頭，造成手臂、肩膀和腿部受傷，駭人畫面嚇壞在場觀眾，發出尖叫聲。

靈車開往喪禮途中突被火舌吞噬　棺材無損

靈車開往喪禮途中突被火舌吞噬　棺材無損

2026恐爆印太衝突　英專家：歐洲應速強軍抗俄

2026恐爆印太衝突　英專家：歐洲應速強軍抗俄

Land Rover首款電動LSUV候車登記

Land Rover首款電動LSUV候車登記

富豪炫富身家7515億　被爆竟欠287億破產

富豪炫富身家7515億　被爆竟欠287億破產

關鍵字：

Alex Batty英國

讀者迴響

熱門新聞

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚

資生堂千金3度隆乳！

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

大樂透1億頭獎一注獨得　2周內開3次頭獎

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人：很精確

他當兵抽到籤王超哀怨！過來人揭3優勢

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面