關務人員放水讓7萬條加熱菸流入市面　關務署：主動調查移送

▲關務人員放水，讓加熱式菸草流入市面。（ETtoday資料照／記者洪巧藍攝）



文／中央社

報載財政部關務署有課員放水讓7萬4600條加熱式菸草（IQOS）流入市面；對此，關務署台北關表示，海關絕不護短，主動調查移送不法關務人員，全案已進入起訴階段，將全力配合提供相關事證，協助釐清事實。

關務署台北關透過新聞稿指出，此案是於民國111年10月間，由台北關查緝單位查獲大量未申報加熱式菸草，經主動回溯調查快遞通關貨物X光圖檔、比對輪值班表發現，有人員在值勤時段未攔查上述貨物，涉有違法情事，因此於同年11月初移送司法機關立案調查，同時將涉案關員調離原單位。

台北關表示，涉案關員於法院裁定羈押後，即依公務員懲戒法第4條規定，停止其職務。

台北關進一步指出，海關今年1月到11月為止，光是查獲的加熱式菸草數量就高達9萬3392條，海關會持續與主管機關合作強化邊境管理，維護民眾健康安全。

台北關強調，肅貪防弊海關責無旁貸，將秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合院檢查辦，有關人員涉案，將嚴懲不貸，絕不護短；同時呼籲業者落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。

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