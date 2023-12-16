吹頭髮誤觸火災警報器！女客收帳單才知「被扣4.4萬消防隊費」

▲女子誤觸火災警報器，被飯店收取高達4.4萬的消防隊呼叫費。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

澳洲伯斯（Perth）近日發生罕見消費糾紛，一名飯店女房客吹頭髮時不慎觸發火災警報器，事後被飯店「強迫收費」消防隊呼叫費約新台幣近4.4萬元。女子除不滿飯店強迫收錢，更指飯店開的價格比公定價還高。

據《紐約時報》報導，凱莉（Kelly；化名）為參加當地時間9日的音樂會，入住伯斯蘭利諾富特飯店（Novotel Perth Langley），卻在用戴森吹風機吹頭髮時不慎觸發火警警報器，且她還沒穿好衣服，消防員就已經抵達房間門外，

但最令凱莉驚訝與無法接受的是，飯店事後竟完全沒任何告知，就默默的以消防隊呼叫費名義，從她帳戶裡扣了1400美元（約新台幣43,879元），這價格不只比當地消防和緊急服務部（DFES）的公定價多了63美元（約新台幣1974元），投訴到最後甚至被拒接電話。

凱莉除不滿這筆呼叫費害她的銀行帳戶「變成負數」，更以吃Buffet為例，指「這就像你吃Buffet時烤麵包機響了，然後你要為麵包烤焦負責一樣」。DFES則不建議把費用轉嫁給消費者，並指除非誤報超過3次，否則不會向通報者收費。但DFES也說，該部門每年都因誤報蒙受損失，2015年因此損失超過800萬美元（約新台幣2.5億）。

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