日本財務省確定了！　明年7月正式發行「新版紙鈔」

▲日本財務省12日對外宣布，將於明年7月3日正式發行3款新紙鈔。（示意圖，本刊資料照）



圖文／鏡週刊

先前日本就傳出可能將發行新的日幣格式，日本財務省12日正式對外宣布，未來3款新紙鈔的樣式，將於明年7月3日正式發行，屆時正式發行後，原先的紙鈔仍可以照常使用。

根據日媒《共同社》報導，日本財務省12日正式對外宣布，將在明年7月3日發行新版3款紙鈔，距離上一次更新紙鈔的圖案是在2004年，新款的紙鈔將採取肖像3D「全息防偽技術」（hologram）。

日本財務省也釋出3款新式紙鈔的預覽照片，1萬日圓面額的紙鈔正面將會印有日本資本主義之父、企業家澀澤榮一的肖像；5,000日圓正面將印有提高女性地位的教育家津田梅子；1,000日圓正面將印有開發破傷風治療法的微生物學家北里柴三郎。

至於3款紙鈔背面也有極具代表的圖案，1萬日圓背面為東京車站的外觀（丸之內車站大樓），5,000日圓背面印有紫藤花，1,000日圓背面則印有浮世繪畫家葛飾北齋的作品「富嶽三十六景」。

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