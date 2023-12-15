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荷蘭推「大麻合法化試驗計畫」！2城市已上路　盼4年消除灰色地帶

▲近300株茂盛大麻宛若小型大麻森林。（圖／楊梅警分局提供）

▲荷蘭民眾未來有可能可以大量種植大麻。（示意圖／資料照）

文／中央社

隨著荷蘭當局推出試驗計畫，把對大麻的「容忍」放寬為完全合法，兩個荷蘭城市的大麻吸食者今天首次可以合法使用大麻。

法新社報導，衛生部長庫帕斯（Ernst Kuipers）在南部城市布雷達（Breda）的de Baron大麻店掃視第一盒合法大麻時說道：「歷史性一刻。」

以為大麻已經合法是其他國家對荷蘭一項常見的誤解，這裡有聞名世界的「大麻店」（coffee shop），被認為對大麻吸食者有著巨大吸引力。

但事實上，大麻存在法律的灰色地帶，政府希望透過為期4年試驗計畫予以消除，從布雷達和鄰近的堤堡（Tilburg）開始，再擴展到荷蘭其他地區。

▲▼新冠肺炎爆發期間，荷蘭阿姆斯特丹一間咖啡店前面滿滿人潮等著購買大麻。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿姆斯特丹一間販售大麻的咖啡店前面滿滿排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）

吸食少量大麻理論上不合法，但警察選擇不執行這項法律，這是自1970年代以來實施的所謂「容忍」政策的一部分。

然而，製造和向大麻店供應大麻既違法又不被容忍，因此製造商和大麻店必須地下經營。

這導致幫派介入，與此相關的微罪和反社會行為也隨之增加，當地官員希望透過大麻合法化的試驗停止這種現象。

荷蘭此舉正值全球掀起大麻除罪化的大趨勢，德國、瑞士和美國近期也採取相關措施。

試驗期間，獨立研究人員將監督這項計畫，以期最終實現大麻在荷蘭除罪化。

不過，這項政策，乃至所有政策的一項變數，就是上月贏得大選的極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）。

他的自由黨（PVV）想要徹底廢除「容忍」政策、關閉大麻店，以力行「無毒荷蘭」。

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