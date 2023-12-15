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普丁被AI分身直球問「你有很多替身嗎」　讓他罕見陷入猶豫

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲「AI替身」直球問普丁「您有很多替身嗎」，問題讓普丁罕見陷入猶豫。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）14日出席馬拉松式年終記者會，連續4小時接受媒體記者與俄羅斯民眾提問時，有民眾透過人工智慧（AI）生成一個「AI普丁」並進行提問，沒想到「AI普丁」竟詢問他「您真的有很多替身嗎」，讓他罕見地陷入猶豫，沉默數秒後才開口回答。

根據《路透社》報導，普丁14日出席馬拉松式年終記者會，過程中接受俄羅斯各地數十位民眾以視訊的方式詢問問題，有民眾利用人工智慧（AI）生成一個「AI普丁」並進行提問。「AI普丁」提問本尊說，「您好，我是聖彼得堡國立大學一名學生，我想問詢問，你真的有很分身（替身）嗎？」

「AI普丁」問題一出，馬上引起記者會現場觀眾大笑，幾秒後「AI普丁」再度提問「還有，您是怎麼看待，人工智慧和類神經網路（ANNs）對我們生活帶來的危險？」

普丁聽到AI的問題後，罕見地陷入猶豫，他沉默片刻後才開口回答，「我發現你可能很像我，也使用我的聲音說話」、「我想了想，確定（世界上）只有一個人跟我一樣，並使用我的聲音說話，那個人就是我自己」、「順便說一句，這是我第一次（面對）替身」。

這個問題會如此受到關注，原因是歐美媒體經常猜測，普丁由於身體健康問題，可能擁有1個或多個替身，協助普丁在公開場合現身、處理問題，不過克里姆林宮一直都否認這個說法，多次強調普丁的健康狀況良好。

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