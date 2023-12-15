這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

▲義大利一間理髮店被發現竟是毒窟。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

義大利熱那亞（Genoa）發生不尋常的案件，憲兵隊與警方發現，當地一間理髮店生意興隆，奇怪的是，其中許多客人的髮量並不多，有些甚至是光頭，造訪頻率卻異常地高。他們忍不住起了疑心，深入調查後，果然查獲販毒罪行，並將老闆繩之以法。

TG24天空電視台等外媒報導，這間理髮店位於熱那亞福斯區（Foce），老闆是一名55歲義大利籍男性，他的店裡經常有光頭或未蓄鬍人士進進出出，雖然看起來都像是客人，入內接受理髮服務，卻因為外表特徵，引起執法人員的懷疑。

一開始，憲兵隊與警方缺乏明確線索，於是選擇展開監視行動。他們隨後發現，可疑客人的年紀與職業大不相同，但在理髮店停留的時間都很短暫，一些人甚至沒接受任何服務就離開了。

最終，憲兵隊與警方蒐集到充分證據，並對理髮店展開突襲，果然搜出數公克大麻、100公克的古柯鹼、4個高精度電子秤，還在店面閣樓查獲大量的藥品包裝材料。理髮師承認兼職販毒後落網，並被押往馬拉西監獄（Marassi jail）。

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