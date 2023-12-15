　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

▲▼理髮廳,理髮店,髮廊。（圖／CFP）

▲義大利一間理髮店被發現竟是毒窟。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

義大利熱那亞（Genoa）發生不尋常的案件，憲兵隊與警方發現，當地一間理髮店生意興隆，奇怪的是，其中許多客人的髮量並不多，有些甚至是光頭，造訪頻率卻異常地高。他們忍不住起了疑心，深入調查後，果然查獲販毒罪行，並將老闆繩之以法。

TG24天空電視台等外媒報導，這間理髮店位於熱那亞福斯區（Foce），老闆是一名55歲義大利籍男性，他的店裡經常有光頭或未蓄鬍人士進進出出，雖然看起來都像是客人，入內接受理髮服務，卻因為外表特徵，引起執法人員的懷疑。

一開始，憲兵隊與警方缺乏明確線索，於是選擇展開監視行動。他們隨後發現，可疑客人的年紀與職業大不相同，但在理髮店停留的時間都很短暫，一些人甚至沒接受任何服務就離開了。

最終，憲兵隊與警方蒐集到充分證據，並對理髮店展開突襲，果然搜出數公克大麻、100公克的古柯鹼、4個高精度電子秤，還在店面閣樓查獲大量的藥品包裝材料。理髮師承認兼職販毒後落網，並被押往馬拉西監獄（Marassi jail）。

►►►毒販搞丟2.8億毒品！眼神死透「閃過人生跑馬燈」　絕望反應全被拍
 

Le perquisizioni dei carabinieri 

Sky tg24 發佈於 2023年12月1日 星期五
 
ET快訊
5歲陸童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚
冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」救精還防癌
林志玲同框《花樣姊姊》弟弟　網掀回憶殺
藍不分區立委財產曝！　他身家破5億最有錢
一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放有詭
冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

超高齡社會倒計時 北富銀攜手弘道推動高齡安心金融

韓5高中生「集體性侵女同學」！　開視訊直播瘋喊：要讓妳不孕

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

這間理髮店「一堆客人是光頭」　警好奇一查驚揭：是毒窟！

印度首都氣溫跌破攝氏5度　入冬以來最低溫

到國家公園玩！大象「破窗搶劫」影片曝光　一家扔薯條救全車

銀行簡訊警告「新裝置登入帳戶」　她回撥被騙光百萬積蓄！

AI判定「他長得像殺人犯」　俄科學家慘坐冤獄近1年！

每天朝九晚五太痛苦　女大生拜託大家讓她紅：我當上班族會死！

乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

與學生分享駐美經驗　蕭美琴：台灣要成為團結大家的議題、而非分化的工具

專心當演員！　姜惠元沒歌手活動計畫「IZ*ONE時期是美好回憶」

基隆66年老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚：比我厲害

全球最絕美奢華飯店！義大利湖畔「享貴族待遇」　住一晚5.6萬台幣

冬天多吃4食物！泌尿醫力推「男性必吃這項」...救精還防癌

BLACKPINKＸ村上隆聯名超欠收！軟萌「黑粉小花抱枕」搶光了

吳欣盈出席COP28遭擋與外交部槓上　再開酸外交部是「斷交部」

林志玲同框《花樣姊姊》弟弟馬天宇　網掀回憶殺：羡慕神仙友誼

趙少康18日前進台大　「讓年輕人明白侯康是拉下貪腐政權的最佳組合」

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

國際熱門新聞

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

燒肉吃到飽4菜色超NG　前店員絕不點

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

女在家性侵米格魯 狂拍28支影片被捕

普丁替身曝光！問本尊1問題讓觀眾全笑了

沒脫褲子就生　女害嬰兒頭卡短褲內窒息亡

鋼鐵香蕉工廠爆紅！店家：台人還買鋼鐵蟹殼

正妹奶彈狂晃　玩遊樂設施全程晃甩

美通膨再降溫　聯準會利率連3凍

美參院通過「國防授權法案」

徵信社曝出軌4徵兆　手機這樣放絕對有詭

更多熱門

相關新聞

男大生被鯊魚啃咬　「海中大噴血」驚險畫面曝

男大生被鯊魚啃咬　「海中大噴血」驚險畫面曝

義大利20歲男大生馬泰奧(Matteo Mariotti)在澳洲留學，近來在昆士蘭州班德保(Bundaberg)以北海灘潛水時突然遭到鯊魚攻擊，影片拍到他被鯊魚拉入水中，他拼命掙扎的駭人畫面，最後雖然撿回一命，一條腿仍被迫截肢。

義大利火車車頭對撞　至少17人傷

義大利火車車頭對撞　至少17人傷

最高CP值春節旅遊！到歐洲FUN長假！

最高CP值春節旅遊！到歐洲FUN長假！

「杜卡迪x賓利」打造聯名重機　

「杜卡迪x賓利」打造聯名重機　

BBC：義大利政府證實　將退出一帶一路

BBC：義大利政府證實　將退出一帶一路

關鍵字：

義大利熱那亞販毒理髮店

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

資生堂千金3度隆乳！

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

快訊／麥當勞宣布喊漲！

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面