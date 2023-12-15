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乾姊姊借住　大馬男酒後企圖硬上！被判鞭刑4下關7年

▲▼少女遭遇求職陷阱，慘遭2名男性輪流性侵。（圖／CFP）

▲被害人遭乾弟弟性侵未遂。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名女子日前前往新加坡找工作，而初來乍到的她便在乾媽的安排下接受乾弟弟的照顧，並住進對方的租屋處。誰也沒想到，假裝照顧她的乾弟弟卻對她上下其手，甚至在喝酒之後企圖性侵。被害人成功逃出後，立刻向警方報案，而男子則被判7年徒刑與鞭刑4下。

根據《中國報》報導，被害女子與24歲被告皆來自馬來西亞，兩人2012年在孤兒院認識，隨後認同一名女性為乾媽。男方長大後獨自來到新加坡工作，而原本與乾媽同住的被害女子則是在2022年6月前往新加坡遊玩並找工作。

當時因為她是首次到新加坡，因此兩人的乾媽特地安排乾弟弟照顧她，男方欣然答應後，更是要請女方住進他的租屋處。同年6月16日凌晨，被害女子抵達新加坡機場，被告到機場接機，隨後將姊姊送進租屋處，並要求不准出房門，否則會被房東發現。

隨後被告開始對乾姊姊伸出狼爪，不過馬上被制止。女方當天下午以乾媽要求她立刻回到馬來西亞為由，通知乾弟弟要搬走。被告聽聞後則表示，要在離開前喝酒餞別。

怎知兩人喝了3瓶啤酒後，被告卻突然企圖性侵乾姊姊，不論對方如何掙扎與拒絕，仍強行抓住被害人，還用手摀住對方嘴巴，並上下其手。過程中被害人的男友打電話來，聽見女友的哭聲後，立刻打電話通知兩人的乾媽。

被害人成功逃離，當天即向警方報警，而男子最終被判7年有期徒刑與鞭刑4下。

 
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